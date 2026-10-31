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Sportski arbitražni sud (CAS) presudio je u korist Ruskog hokejaškog saveza i poništio odluke Međunarodne hokejaške federacije (IIHF) kojim je ruskim selekcijama bilo zabranjeno učešće u sezoni 2026/27.

CAS je zaključio da IIHF nije pružio dovoljno dokaza kojima bi opravdao nastavak isključenja ruskih reprezentacija zbog sigurnosnih razloga. Zbog toga je naloženo da se ruskim selekcijama omogući učešće na pet međunarodnih prvenstava tokom 2027. godine.

1/7 Vidi galeriju Hokej na ledu Foto: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, Alex Gottschalk / DeFodi Images / Profimedia, Johan Engman / AFP / Profimedia

Reč je o seniorskom Svetskom prvenstvu za muškarce u Nemačkoj, juniorskom prvenstvu u Kanadi, Svetskom prvenstvu za žene u Kanadi, te svetskim prvenstvima za igrače do 18 godina u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Posebno je značajno što bi se Rusija mogla vratiti na seniorsko Svetsko prvenstvo koje će biti održano u Nemačkoj od 14. do 30. maja 2027. godine. Značajno jer će na ovom takmičenju nastupili i reprezentacija Ukrajine, koja se nakon 20 godina vratila u elitni rang.

Ukoliko ova odluka ostane na snazi, mogli bi u maju da prisustvujemo istorijskom prvom duelu seniorskih reprezentacija Rusije i Ukrajine u nekom sportu na bitnom međunarodnom takmičenju.

Ruske selekcije izbačene su iz većine međunarodnih takmičenja 2022. godine, nakon početka rata u Ukrajini, pa bi takmičenje u Nemačkoj moglo da bude prvo na kome će se sresti Rusija i Ukrajina.