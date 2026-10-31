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MOTO GP: Pedro Akosta najbrži u sprintu u Maleziji
- Pedro Akosta je pobedio u sprint trci Velike nagrade Malezije i upisao drugu sprint pobedu u sezoni.
- Marko Markes je bio drugi i sada vodi u generalnom plasmanu sa 374 boda, 19 više od Horhea Martina.
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Vozač KTM rejsinga Pedro Akosta pobednik je sprint trke vožene u okviru Velike nagrade Malezije, 19. runde ovogodišnjeg Moto GP šampionata.
Španac je upisao drugu pobedu u sprintu, sa nešto više od pola sekunde prednosti u odnosu na Marka Markesa na Dukatiju. Na trećem mestu našao se vozač Aprilije Marko Beceki, koji je bio sedam desetinki dalje.
Markes na čelu generalnog plasmana sada ima 374 boda, 19 više od glavnog rivala Horhea Martina, koji se povukao iz ostatka trkačkog vikenda zbog bolova u zglobu koji je slomio pre nedelju dana.
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