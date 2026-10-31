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Japanski vozač će zameniti Okona na trećem slobodnom treningu i u kvalifikacijama, kao i na samoj trci u nedelju. Has nije obrazložio ovu promenu, uz napomenu da Okon nije zamenjen zbog bolesti. Neki drugi vozači, uključujući lidera šampionata Kimija Antonelija, imali su zdravstvenih problema ove nedelje.

Hirakava je juče već vozio na prvom treningu za Has. U tom trenutku se činilo da Has samo ispunjava obaveze prema Formuli 1, koje nalažu da se tokom godine omogući vozačima koji nisu stalni članovi postave određeni broj nastupa na treninzima. Hirakava je na prvom treningu imao 15. vreme, pre nego što se Okon vratio u bolid i postigao 13. vreme na drugom treningu.

Iz Hasa nisu precizirali ko će nastupiti sledeće nedelje u Brazilu, prevoj od četiri preostale trke posle ove u Meksiku. ; Okon će na kraju ove sezone, posle dve godine, napustiti Has. On je izrazio želju da ostane u Formuli 1, makar i kao rezervni vozač u nekom drugom timu. Ovaj 30-godišnji francuski vozač je svoju jedinu pobedu u Formuli 1 ostvario 2021. godine.

Has je ovog meseca potpisao ugovor sa liderom Formule 2 Rafaelom Kamarom za narednu sezonu.

Okon je i ranije, 2024. godine, bio "oslobođen" obaveza pre kraja sezone, kada ga je Alpina zamenila Džekom Duenom na poslednjoj trci sezone, dok se on pripremao za prelazak u Has.

(Beta)