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Maljević je pod stručnim vođstvom trenera Davida Radulovića u odličnoj konkurenciji najboljih džudista Starog kontinenta potvrdio kvalitet i izborio ulazak u veliko finale u superteškoj kategoriji.

U borbi za titulu prvaka džudista beogradske Crvene snage je odmerio sa Kananom Nasibovim iz Azerbejdžana. U ovom duelu Nasibov je taktički doveo Maljevića u situaciju u kojoj je došlo do izricanje treće kazne što je Maljeviću donelo zvanje vicešampiona Starog kontinenta.

Maljević je ukupno imao četiri borbe u Napulju i na putu do finala zabeležio je tri pobede. Savladao je Rina Vrljića iz Hrvatske (ipon 3:25 minuta), zatim rivala iz Gruzije Sabu Kardavu (hansoku-make - 4:39) i u polufinalu bio bolji od Darijuša Dobre iz Rumunije, pobedivši ga sa 10:1 za četiri minuta regularnog toka meča.