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Vozač Meklarena Lando Noris imao je danas najbolje vreme na trećem, poslednjem slobodnom treningu pred trku Formule 1 za Veliku nagradu Meksika.

1/8 Vidi galeriju Lando Noris svetski šampion u Formuli 1 2025. Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia

Noris je ostvario rezultat od 1:17,600 minuta, odnosno za samo hiljaditinku je bio brži od vozača Mercedesa Kimija Antonelija.

Treće vreme imao je vozač Ferarija Šarl Lekler koji je za 0,117 sekundi sporiji od Norisa, drugi vozač Meklarena Oskar Pjastri bio je četvrti, dok je peti bio Maks Verstapen u Red Bulu.

Do desete pozicije su još i Luis Hamilton u Ferariju, vozač Mercedesa Džordž Rasel, drugi vozač Red Bula Isak Hadžar i dvojac Rejsing Bulsa Lijam Loson i Arvid Lindblad.

Kvalifikacije su na programu večeras od 22.00, dok se trka za Veliku nagradu Meksika vozi sutra od 21.00.