MARKEZ PROTUTNJAO MALEZIJOM! Nova pobeda za beg Martinu
- Mark Markez je pobedio u trci za Veliku nagradu Malezije u Sepangu i stigao do sedme pobede ove sezone.
- Vozač Dukatija je nadomak odbrane titule, jer je njegov glavni rival Horhe Martin zadobio prelom ručnog zgloba.
- Markez vodi u generalnom plasmanu sa 399 bodova, a do kraja sezone ostala su još tri trkačka vikenda.
Vozač Dukatija Mark Markez pobedio je u trci za Veliku nagradu Malezije u Moto GP šampionatu.
Markez je na stazi u Sepangu došao do sedme pobede ove sezone i nadomak je odbrane titule nakon što je njegov glavni konkurent Horhe Martin iz Aprilije zadobio prelom ručnog zgloba.
Vozač KTM-a Pedro Akosta zauzeo je drugo mesto, dok je trećeplasirani bio Aleks Markez iz Gresinija.
Ai Ogura je završio na četvrtoj poziciji, a do bodova su došli još i Enea Bastijanini, Marko Beceki, Luka Marini, Fabio di Đanantonio, Bred Binder, Franko Morbideli, Fabio Kvartararo, Aleks Rins, Frančesko Banjaja, Maverik Vinjales i Iker Lekuona.
Mark Markez je vodeći u generalnom plasmanu sa 399 bodova, Martin je drugi sa 355, a Beceki je na trećem mestu sa 332.
Preostala su još tri trkačka vikenda do kraja sezone u Moto GP šampionatu, a naredni će biti od 6. do 8. novembra u Kataru.