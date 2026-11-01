– Umesto kvalifikacija startne pozicije se izvlače, prosto žreb je u pitanju i koliko imate sreće tom prilikom. Bez obzira na način startovanja svi se bore do maksimuma tako da nije ni malo lako osvojiti prvo mesto, ali je to meni pošlo za rukom, kako se već kaže. Ove godine beležim pobednički niz i sezonu sam završio sa dve titule šampiona Srbije, što mi je svakako pomoglo da od starta nametnem ritam. Drugo pravilo je da pobednik startuje sa poslednjeg mesta, što mi svakako nije teško palo, naprotiv. Važno je imati koncentraciju i ritam da tokom trajanja trke sa začelja i niza preticanja domognete se vodećeg mesta i prođete prvi kroz cilj. Prvu trku sam završio sa 14 sekundi prednosti, a i u drugoj sam imao ubedljivu prednost u odnosu na konkrenciju- rekao je Nikša Đuričković.