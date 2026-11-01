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Takmičenje je predstavljalo priliku da se članovi različitih organizacija okupe i odmere snage u šahu, ali i da kroz sportsko nadmetanje pokažu svoje znanje, veštine i posvećenost ovoj igri.

Milorad Kilibarda, predsednik Sportskog saveza invalida Vojvodine istakao je da svim srcem podržavaju takmičenje u šahu.

11 opštinskih ogranizacija, to je pedesetak učesnika - rekao je on.

Milorad Kilibarda, predsednik Sportskog saveza invalida Vojvodine istakao je da svim srcem podržavaju takmičenje u šahu.

Na prvenstvu je učestvovalo ukupno 11 opštinskih organizacija, sa 55 takmičara, što je omogućilo susret velikog broja ljubitelja šaha iz različitih sredina Vojvodine.

Organizaciju i održavanje ovog sportskog događaja finansijski su podržali Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, odnosno Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, kao i Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu Vojvodine.