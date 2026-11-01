FESTIVAL ŠAHA U BAČKOJ PALANCI: Učestvovalo 55 takmičara iz 11 organizacija
Takmičenje je predstavljalo priliku da se članovi različitih organizacija okupe i odmere snage u šahu, ali i da kroz sportsko nadmetanje pokažu svoje znanje, veštine i posvećenost ovoj igri.
Milorad Kilibarda, predsednik Sportskog saveza invalida Vojvodine istakao je da svim srcem podržavaju takmičenje u šahu.
11 opštinskih ogranizacija, to je pedesetak učesnika - rekao je on.
Milorad Kilibarda, predsednik Sportskog saveza invalida Vojvodine istakao je da svim srcem podržavaju takmičenje u šahu.
Na prvenstvu je učestvovalo ukupno 11 opštinskih organizacija, sa 55 takmičara, što je omogućilo susret velikog broja ljubitelja šaha iz različitih sredina Vojvodine.
Organizaciju i održavanje ovog sportskog događaja finansijski su podržali Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, odnosno Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, kao i Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu Vojvodine.
- Takmičari su raznog invaliditeta, invalidi rata, invalidi rada, ljudi koji su stradali u saobraćajnim nesrećama. Razmenjujemo iskustva o životu, ortopedskim pomagalima. Upućujemo jedni druge na neka rešenja. Ovo je baza za širi paraolimpijski komitet Srbije. U mome udruženju imamo čoveka koji ima bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u pdbojci, Nenad Bugarski - rekao je Slobodan Stanojević, predsednik Društva za sport i rekreaciju Opštine Bačka Palanka.