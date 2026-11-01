Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nekadašnja evropska šampionka u trci na 1.500 metara Kira Magijan preminula je u 35. godini, prenosi danas BBC.

Irska atletičarka se od maja 2025. godine borila sa rakom debelog creva.

"Jutros, u 6.30 časova, Kira je izgubila bitku sa rakom, okružena svojim najmilijima. Kao voljena ćerka, sestra, supruga, prijateljica i inspiracija mnogima, neizmerno ce nam nedostajati. Neka njena duša počiva u miru", navodi se u saoštenju porodice Magijan.

Magijan je 2024. godine postala šampiona Evrope na 1.500 metara, a takođe ima srebrnu i bronzanu medalju sa kontinentalnog takmičenja.

Ona je nastupala na Olimpijskim igrama 2016. i 2020. godine, a zbog povrede se nije takmičila 2024.