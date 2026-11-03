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Reprezentativci Srbije u badmintonu Anđela Vitman i Mihajlo Tomić osvojili su zlatnu medalju u mešovitom dublu na turniru "Victor FZ Forza Hungarian International Championships", a Tomić je došao i do zlatog odličja u paru sa Viktorom Petrovićem u muškom dublu.

1/6 Vidi galeriju Prvenstvo Srbije u badmintonu Foto: Badminton Savez Srbije

Kako se navodi u saopštenju Badminton saveza Srbije, u Budimpešti su nastupali srpski reprezentativci: Mihajlo Tomić, Viktor Petrović, Andrija Doder, Sergej Lukić, Anđela Vitman, Marija Sudimac i Sara Lončar, u pratnji trenera reprezentacija Milana Barbira.

"Sjajan vikend za Anđelu, Viktora i mene. Ponosan sam što smo uspeli da napravimo ovako veliki uspeh. Posebno sam zadovoljan napretkom u našoj igri koji je bio vidljiv kako je turnir odmicao. Puni samopouzdanja nastavljamo takmičarsku sezonu sa istim ciljevima", izjavio je Tomić.

Barbir je poručio da je izuzetno zadovoljan nastupom reprezentacije Srbije na turniru u Budimptešti.

"Igrali smo u dva finala i osvojili dve zlatne medalje, a svega nekoliko poena delilo nas je i od treće medalje. To je rezultat koji govori sam za sebe. Ono što me posebno raduje jeste psihološka zrelost koju su naši igrači pokazali. Bili su stabilni i hladne glave u ključnim i prelomnim trenucima, uz ogromnu borbenost od prvog do poslednjeg meča. Upravo je to kvalitet koji nam je ranije pomalo nedostajao. Zato sam ovim pomakom jako, jako zadovoljan. On pokazuje da smo na pravom putu. Svim reprezentativcima čestitam na ovom istorijskom uspehu. Verujem da ćemo ovaj nivo forme i samopouzdanja zadržati i na narednim takmičenjima", rekao je Barbir.

Vitman i Tomić su u Budimpeštu došli kao prvi nosioci. U polufinalu su savladali dansko-austrijskim mešovitim parom Pedersen/Au Jong (21:11, 21:14).

Srpski reprezentativci su u finalu dobili švedski par Svenson/Stromval (17:21, 21:19, 21:14).

Tomić i Petrović su nastupali kao osmi nosioci.

Reprezentativke Srbije Marija Sudimac i Sara Lončar poražene su u četvrtfinalu ženskog dubla.

Andrija Doder i Sergej Lukić su kao šesti nosioci izgubili izgubili u prvom kolu.

U pojedinačnim konkurencijama Marija Sudimac, Sara Lončar i Viktor Petrović završili su takmičenje u kvalifikacionoj fazi, dok je mešoviti par Viktor Petrović/Sara Lončar zaustavljen u šesnaestini finala.