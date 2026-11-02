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Vozač Mercedesa Džordž Rasel rekao je danas da mu je bilo teško da se nosi sa problemima koje je imao tokom ove sezone, dok je njegov timski kolega Kimi Antoneli ostvarivao dobre rezultate koji su mu doneli šampionsku titulu u Formuli 1.

Rasel je sezonu počeo kao izraziti favorit za titulu, pobedio je u prvoj trci, ali je Antoneli iz trke u trku uvećavao prednost i sa 20 godina i 68 dana u nedelju uveče postao je najmlađi šampion Formule 1.

1/8 Vidi galeriju Vozač Mercedesa - Džordž Rasel Foto: Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, James Moy / Alamy / Profimedia

Britanski vozač je u objavi na Instagramu čestitao Antoneliju na "neverovatnoj sezoni" i istakao da je Italijan "u potpunosti zaslužio titulu".

"Sada mi se čini da je pravi trenutak da iskreno kažem šta mi je na duši. Sezona je počela upravo onako kako sam se nadao, ali se vrlo brzo sve izjalovilo zbog nedostatka sreće i slabih rezultata. Ovo je prva prava sezona u mojoj karijeri u kojoj sam imao više loših nego dobrih dana", naveo je Rasel, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Da li mi je bilo teško da se nosim sa tim? I te kako. Da li mi je bilo teško da iz nedelje u nedelju pronađem snagu da se ponovo podignem? I te kako. Da li sam ponekad bio zbunjen? Često. Jedino što znam jeste da sam dao sve od sebe i da 2026. jednostavno nije bila moja godina", dodao je on.

Rasel je ostvario tri pobede, dok je Antoneli pobedio u devet trka.

Rasel je u trci u Meksiko sitiju zauzeo šesto mesto, zbog čega je pao na četvrtu poziciju u generalnom plasmanu.

Trka u Meksiku bila je još jedan primer nedostatka sreće za Rasela, koji je startovao sa drugog mesta, iza vozača Ferarija Luisa Hamiltona.

Problem sa raspodelom energije na startu ostavio ga je bez dovoljno snage, zbog čega su ga rivali brzo pretekli.

Tokom trke pogrešna procena dovela je do kontakta sa vozačem Red Bula Isakom Hadžarom u šestoj krivini, nakon čega je Rasel kažnjen sa 10 sekundi.

Rasel je zahvalio timu na tome što je "ove sezone napravio najbolji bolid i pogonsku jedinicu" i istakao da je bilo "inspirativno gledati kako se svi, posle četiri teške godine, udružuju i vraćaju Mercedes na vrh".

"Sada mogu samo da obećam da ću do kraja ove sezone, kao i tokom naredne, dati sve od sebe da ponovo dostignem nivo forme koji sam pokazivao tokom većeg dela karijere. Nadam se da će mi se vratiti i malo sreće", naveo je Rasel.

Antoneliju je za titulu bilo potrebno da osvoji dva boda, a on je zauzeo treće mesto. Rasel je u trku ušao svestan da je veoma verovatno da će Antoneli osvojiti titulu, a na kraju trke emocije su ga savladale i bio je na ivici suza tokom obaveznog merenja težine.

Direktor Mercedesa Toto Volf primetio je u kakvom je stanju Rasel i oslobodio ga je medijskih dužnosti, rekavši da je video da je 28-godišnji vozač "potresen".