Slušaj vest

U subotu, 31. oktobra, na Adi Ciganliji se šetalo pod kišobranima. Roditelji i deca prelazili su stazu svojim tempom, bez merenja vremena. Za porodičnu šetnju stiglo je više od 140 prijava, ali je zbog hladnoće i neprekidne kiše na start došlo manje ljudi nego što se očekivalo.

Na cilju su medalje čekale sve prijavljene koji su završili šetnju. Neka deca su po svoju došla peške uz roditelje, a jednoj bebi medalja je uručena u kolicima, ispod navlake koja ju je štitila od kiše.

Čukarica 2.jpg
Čukarica Foto: Privatna arhiva

Sa porodicama je šetao i pas koji je pratio ekipu OTIS-a. I on je sa Ade poneo medalju.

Kad je palo veče, na mokru stazu izašli su učesnici ADA RUN-a. Trka zadovoljstva bila je duga 5,7 kilometara, a polumaraton 21,1 kilometar. U dodeli priznanja na kraju večeri učestvovao je Đorđe Bulić, član Veća resorno zadužen za sport.

„U vremenu u kojem živimo, ovakve manifestacije su važne jer povezuju porodicu, sport i zajednicu. Sektor za sport trudiće se da, u okviru svojih nadležnosti, podrži takva okupljanja i programe. Deca su ono što je najvažnije, ona su budućnost Srbije“, rekao je Bulić.

Od porodične šetnje do noćnih trka na Adi Ciganliji Foto: Privatna arhiva

Šetnju i noćne trke organizovao je EPIC Serbia iz Novog Sada uz podršku Sektora za sport Čukarice.

Ne propustiteOstali sportoviJEDNA ADA, DVA RITMA: Porodična šetnja i noćne trke 31. oktobra!
Čukarica 2.jpg
Ostali sportovi"RADUJMO SE ZAJEDNO": Sektor za sport GO Čukarica i Sportski savez osoba sa invaliditetom Beograda pokreću akciju za čukaričke osnovce
Čukarica
Ostali sportoviČUKARICA ZAJEDNO PREKO SVIH PREPREKA: Više od 100 takmičara na prvom ekipnom OCR izazovu na Hipodromu
Čukarica 7.jpg
Ostali sportoviČUKARICA I HIPODROM ODBROJAVAJU SITNO: U subotu prvi ekipni OCR izazov na čuvenoj beogradskoj stazi!
OCR Hipodrom 2.jpg

 BONUS VIDEO:

00:15
Čukarički polumaraton Izvor: Promo