Slušaj vest

U subotu, 31. oktobra, na Adi Ciganliji se šetalo pod kišobranima. Roditelji i deca prelazili su stazu svojim tempom, bez merenja vremena. Za porodičnu šetnju stiglo je više od 140 prijava, ali je zbog hladnoće i neprekidne kiše na start došlo manje ljudi nego što se očekivalo.

Na cilju su medalje čekale sve prijavljene koji su završili šetnju. Neka deca su po svoju došla peške uz roditelje, a jednoj bebi medalja je uručena u kolicima, ispod navlake koja ju je štitila od kiše.

Čukarica Foto: Privatna arhiva

Sa porodicama je šetao i pas koji je pratio ekipu OTIS-a. I on je sa Ade poneo medalju.

Kad je palo veče, na mokru stazu izašli su učesnici ADA RUN-a. Trka zadovoljstva bila je duga 5,7 kilometara, a polumaraton 21,1 kilometar. U dodeli priznanja na kraju večeri učestvovao je Đorđe Bulić, član Veća resorno zadužen za sport.

„U vremenu u kojem živimo, ovakve manifestacije su važne jer povezuju porodicu, sport i zajednicu. Sektor za sport trudiće se da, u okviru svojih nadležnosti, podrži takva okupljanja i programe. Deca su ono što je najvažnije, ona su budućnost Srbije“, rekao je Bulić.

1/8 Vidi galeriju Od porodične šetnje do noćnih trka na Adi Ciganliji Foto: Privatna arhiva

Šetnju i noćne trke organizovao je EPIC Serbia iz Novog Sada uz podršku Sektora za sport Čukarice.

BONUS VIDEO: