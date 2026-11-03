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Ima samo 20 godina, osvojio je svetsku titulu, oborio rekord Sebastijana Fetela i postao nacionalni heroj Italije, ali u porodičnoj kući i dalje važe pravila kao da je običan tinejdžer!

Kimi Antoneli ne raspolaže novcem kako poželi, već od majke dobija mesečni džeparac koji ne sme da prekorači!

Svet je ostao bez reči kada je Andrea Kimi Antoneli trećim mestom na Velikoj nagradi Meksika osigurao titulu prvaka sveta u Formuli 1. Mladi as Mercedesa tako je sa samo 20 godina i 68 dana postao najmlađi šampion u istoriji ovog sporta, srušivši rekord koji je punih 16 godina držao legendarni Sebastijan Fetel. Italija je na novog prvaka čekala još od 1953. godine i Alberta Askarija, ali dok mu se svet divi, kod kuće ga i dalje tretiraju kao dečaka kojem treba objasniti kako se troši novac!

1/6 Vidi galeriju Kimi Antoneli - šampion Formule 1 Foto: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Njegovi roditelji Marko i Veronika Antoneli otkrili su za italijanske medije detalje iz porodičnog života koji su privukli ogromnu pažnju. Iako je njihov sin postao jedna od najvećih zvezda svetskog automobilizma, slava i milioni nisu mu udarili u glavu.

"Nije ga briga za novac i popularnost. Zamislite, on i dalje dobija džeparac", otkrio je njegov otac Marko.

A onda je majka Veronika objasnila kako funkcioniše finansijski život mladog šampiona.

"Odredili smo mu mesečni budžet i mora da ga poštuje. Tako zna koliko novca ima na raspolaganju. Ako dođe avgust, a već je potrošio sve, moraće sam da se snađe za odmor. Važno je da ostane čvrsto na zemlji", ispričala je Veronika.

Drugim rečima, nema neograničenog trošenja, čak ni kada je reč o šampionu Formule 1! Njegova majka vodi računa o mesečnom džeparcu, a Kimi mora da nauči da raspolaže novcem koji dobije.

Otac se zaduživao u banci da bi mu omogućio trke!

Iza današnjeg luksuza i svetske slave krije se priča o porodici koja je prošla kroz brojne finansijske izazove kako bi dečaku ostvarila san.

Marko Antoneli, nekadašnji automobilista, otkrio je da u prošlosti nije imao novca na pretek. Zbog jedne trke sa ekipom BMW Italija u Perguzi morao je čak da podigne kredit kako bi platio avionsku kartu, novu kacigu i neophodnu opremu.

„Radio sam kao da imam tri života. Nije mi ostajao višak novca“, prisetio se Kimijev otac.

Njegova supruga Veronika takođe je podnela veliki teret. Radila je u pošti, a uz redovne obaveze pripremala je obroke za porodični trkački tim. Dok je Marko radio i putovao, ona je brinula o logistici, porodici i malom Kimiju.

Veronika se prisetila i neobičnih trenutaka iz sinovljevog detinjstva. Kako bi ga uspavala, gurala je kolica iza automobila koji su radili na stazi. Dok su motori urlali, mali Kimi je mirno spavao!

Majka mu bira odeću

Ako ste pomislili da je mladi šampion opsednut skupim satovima, dizajnerskom garderobom i luksuznim životom, njegovi roditelji tvrde upravo suprotno.

Veronika je otkrila da Kimi gotovo uopšte ne mari za odeću i da i dalje mora da vodi računa o njegovim modnim kombinacijama.

"Ne zanimaju ga slava, novac ni garderoba. Ponekad moram da ga molim da mi pošalje fotografiju kada treba negde da se pojavi. Bio bi sposoban da na svadbu ode u šortsu i trenerci. Ja mu biram odeću, ali ni tada ne ume da uklopi stvari", nasmejala je majka svojim priznanjem.

Postoji, ipak, jedna stvar kojoj ne može da odoli - automobili! To je njegova najveća strast i jedina ozbiljna slabost kada je trošenje novca u pitanju. Roditelji su otkrili da povremeno poželi da kupi neki novi automobil, ali ni tada ne dobija automatski zeleno svetlo.

Sestra ga obožava, a otac ga je stavio u karting još kao bebu!

Kimi nije jedino dete u porodici Antoneli. Ima mlađu sestru Megi, koja je veoma vezana za brata i ne krije koliko je ponosna na njegov uspeh. Ipak, za razliku od njega, ona je izabrala ritmičku gimnastiku, na veliko olakšanje roditelja koji su već prošli kroz godine automobilističkih izazova.

Njegova ljubav prema trkama počela je praktično pre nego što je progovorio. Otac Marko ispričao je da ga je već sa godinu dana stavljao u karting, držeći ga u krilu i dopuštajući mu da rukama drži volan dok je on upravljao pedalama.

Kasnije je u kuću stigao i simulator, a Marko se prisetio da je mali Kimi već tada pokazivao neverovatan osećaj za idealne putanje.

Valentino Rosi: "Može da osvoji šest titula!"

Uspeh mladog Italijana nije oduševio samo ljubitelje Formule 1. Čuveni Valentino Rosi, devetostruki svetski šampion u motociklizmu, nije krio emocije nakon istorijskog podviga.

"Podsetio me je na mene kada sam imao 20 godina. Mnogo me je dirnuo njegov uspeh i bilo je fantastično pratiti ga ove sezone", poručio je Rosi.

Posebno ga je impresioniralo ono što Antoneli pokazuje kada spusti vizir.

"Mnogo mi se dopada njegova agresivnost, gotovo kanibalski instinkt kada stavi kacigu. To je potpuna suprotnost njegovom karakteru van staze. Veoma je zreo i profesionalan, ali istovremeno jednostavan, iskren i uživa u trkanju", istakao je legendarni Doktor.

Rosi je otišao i korak dalje, poručivši da Antoneli ima potencijal da postane jedan od najboljih vozača svih vremena i osvoji četiri, pet, pa čak i šest svetskih titula.

Dok mu se otvaraju vrata svetske slave, Kimi za sada ima jednostavno pravilo: na stazi mora da bude šampion, a kod kuće da pazi koliko troši!