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Tridesetdvogodišnja švajcarska skijašica osvojila je zlatnu medalju u alpskoj kombinaciji na Zimskim olimpijskim igrama 2018. godine u Pjongčangu, a četiri godine kasnije u Pekingu odbranila je titulu. Na Igrama u Pekingu osvojila je i bronzanu medalju u superveleslalomu.

Gizin je u decembru prošle godine doživela težak pad tokom treninga spusta u Sent Moricu, kada je zadobila povrede vrata, kolena i ručnog zgloba. Tada je najavila da će odluku o nastavku karijere doneti tek nakon povratka na sneg i ponovnog početka treninga.

"Dugo sam razmišljala o svemu. Ipak, danas sam veoma srećna i radujem se svemu što me očekuje u budućnosti", izjavila je Gizin.

Ona se tokom letnje pauze udala za italijanskog skijaša Luku De Aliprandinija, osvajača srebrne medalje na Svetskom prvenstvu u veleslalomu.

Gizin je debitovala u Svetskom kupu u sezoni 2012/13, takmičeći se u slalomu, u vreme kada je njena starija sestra Dominik Gizin već bila jedna od vodećih švajcarskih skijašica. Dominik je 2014. godine osvojila olimpijsko zlato u spustu u Sočiju, podelivši prvo mesto sa Slovenkom Tinom Maze.

Mišel Gizin završava karijeru kao jedna od retkih skijašica koja se uspešno takmičila u svim disciplinama alpskog skijanja. Pored tri olimpijske medalje, osvojila je i dve medalje u alpskoj kombinaciji na svetskim prvenstvima, jednu pobedu u trci Svetskog kupa u slalomu i ukupno 21 plasman na pobedničko postolje.

Prvu medalju na velikim takmičenjima osvojila je 2017. godine, kada je na Svetskom prvenstvu u Sent Moricu stigla do srebra u alpskoj kombinaciji. Upravo na tom mestu, gde je ostvarila jedan od najvećih uspeha u karijeri, praktično je završila i svoju takmičarsku priču.

"Kada sam se u septembru vratila u Sent Moric, osetila sam ogromnu zahvalnost – zbog svog zdravlja, ali posebno zbog svih divnih trenutaka koje sam imala priliku da doživim tokom duge karijere", poručila je švajcarska skijašica.

(Beta)

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