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Džeri Kolins bio je jedan od najdominantnijih ragbista svoje generacije. Na terenu je bio prava ljudska sila, protivnici su zazirali od njegovih razornih obaranja, a njegovo ime izgovaralo se sa ogromnim poštovanjem. Međutim, ono po čemu će ga svet zauvek pamtiti nije samo njegova blistava sportska karijera, već poslednji herojski čin kojim je uspeo da spase život svoje malene ćerke.

Legendarni reprezentativac Novog Zelanda rođen je 4. novembra 1980. godine. Sudbina je, međutim, htela da njegov život bude prekinut mnogo ranije. U junu 2015. godine, u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Francuskoj, poginuli su on i njegova partnerka Alana Medil. Njihova tromesečna ćerka Ajla preživela je zahvaljujući očevom poslednjem pokušaju da je zaštiti.

Priča o njegovoj žrtvi potresla je sportski svet, a detalji koje su kasnije otkrili istražitelji i njegovi najbliži prijatelji slamaju srce.

1/7 Vidi galeriju Džeri Kolins Foto: William WEST / AFP / Profimedia, GREG WOOD / AFP / Profimedia, Damien MEYER / AFP / Profimedia

Probudio se i svojim telom zaklonio bebu!

Tragedija se dogodila 5. juna 2015. godine, oko tri sata ujutru, na autoputu A9 u blizini francuskog grada Bezijera. Kolins je putovao sa partnerkom Alanom i njihovom malom ćerkom Ajlom.

Prema rekonstrukciji francuskih istražitelja koju je objavio novozelandski list "Nju Ziland Herald", automobil je najpre udario u zaštitnu ogradu i zaustavio se popreko na putu. Istražitelji su verovali da je Alana možda zaspala za volanom, nakon čega je došlo do prvog sudara.

U vozilo koje je ostalo na putu potom je udario autobus.

Džeri se nalazio na zadnjem sedištu, pored svoje bebe. Prema policijskoj rekonstrukciji, nakon prvog udarca se probudio i shvatio da im preti nova, još veća opasnost. U poslednjim sekundama pokušao je da zaštiti ćerku, bacivši se preko njenog sedišta.

Njegovo telo pronađeno je preko bebe.

Vozač autobusa i drugi ljudi koji su se zaustavili na mestu nesreće uspeli su da izvuku malu Ajlu iz smrskanog automobila. Džeriju i Alani, nažalost, nije bilo spasa.

Potresne reči prijatelja

Kolinsova žrtva postala je poznata i široj javnosti nakon njegove sahrane na Novom Zelandu. Njegov veliki prijatelj i bivši saigrač Kris Masoe održao je emotivan govor, u kojem je podsetio na poslednji čin ragbi legende.

"Kada si shvatio šta dolazi i zaštitio Ajlu od udara svojim rukama i celim telom preko nje... dao si joj šansu. Takav čovek si bio", poručio je Masoe.

Te reči postale su simbol Kolinsove poslednje borbe - čoveka koji je čitavu karijeru bio poznat po tome što se ničega nije plašio, a u najtežem trenutku mislio je samo na svoje dete.

Na sahrani su mu počast odali porodica, prijatelji, bivši saigrači i brojne legende novozelandskog ragbija. Njegov rođak i nekadašnji kapiten Ol Bleksa Tana Umaga bio je među onima koji su pomogli da se njegovo telo vrati na Novi Zeland.

Beba se probudila iz kome, počela je nova borba

Dok su Džerijeva porodica i prijatelji tugovali za njim i Alanom, čitav ragbi svet pratio je vesti iz bolnice u Monpeljeu. Mala Ajla zadobila je teške povrede mozga, a lekari su je stavili u indukovanu komu.

Njena borba za život trajala je nedeljama.

A onda je stigla vest kojoj su se svi nadali – krajem juna 2015. porodica je saopštila da se devojčica probudila iz kome. Počela je samostalno da diše i mogla je da uzima hranu na flašicu.

Morala je da bude podvrgnuta operaciji zbog nakupljanja tečnosti u mozgu, ali je zahvat prošao uspešno. Početkom jula njeno stanje se dovoljno popravilo da je mogla da napusti Francusku i otputuje u Kanadu sa majčinom porodicom, gde je nastavila lečenje.

Njena borba nije bila završena, a lekari su upozoravali da bi posledice povreda mogle da se osećaju i u budućnosti. Ipak, devojčica je dobila šansu za život.

Nekoliko nedelja nakon tragedije, bivši Kolinsov saigrač Nemija Tialata objavio je fotografiju male Ajle u dresu Hjurikejnsa, kluba za koji je njen otac nekada igrao. Taj prizor bio je dirljiv podsetnik da je Džeri, iako ga više nije bilo, ostao uz svoju ćerku kroz uspomene i ljubav ljudi koji su ga poznavali.

Bio je strah i trepet na terenu

Kolins je za reprezentaciju Novog Zelanda odigrao 48 test utakmica, tri puta bio kapiten Ol Bleksa i nastupao na svetskim prvenstvima 2003. i 2007. godine. Bio je poznat po neverovatnoj snazi, beskompromisnoj igri i razornim obaranjima.

Nosio je dres Hjurikejnsa, Tulona, Osprejsa, japanske ekipe Jamaha i francuskog Narbona. U Velsu je bio toliko cenjen da je proglašen igračem godine u izboru saigrača u sezoni 2009/10.

Imao je i onu drugu, ljudsku stranu koju su prijatelji posebno isticali. Bio je čovek širokog osmeha, neposredan i omiljen među saigračima. Čak je tokom odmora u Engleskoj 2007. spontano zaigrao za drugi tim amaterskog kluba Barnstapl, što je postala jedna od najlepših anegdota njegove karijere.

Džeri Kolins preminuo je sa samo 34 godine. Danas, na dan kada bi proslavio 46. rođendan, ne pamti se samo kao jedan od najmoćnijih ragbista svoje generacije, već i kao otac čiji je poslednji instinkt bio da zaštiti svoje dete.