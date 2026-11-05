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Australijanac Alan Džons, prvi vozač koji je osvojio titulu šampiona Formule 1 za ekipu Vilijams, preminuo je u 80. godini, saopštila je danas njegova porodica, preneo je AP.

Džons, koji je titulu u F1 osvojio 1980. godine, preminuo je posle kratke bolesti.

"Sa velikom tugom obaveštavamo javnost da je preminuo naš voljeni Alan. Mnogo će nedostajati svojim najbližima, koji će ga se rado sećati, kao i brojnim navijačima na čijoj je podršci uvek bio zahvalan", navela je u saopštenju njegova supruga Amanda.

Džons je rođen 1946. godine u Melburnu, a bio je drugi i za sada poslednji Australijanac šampion F1. On je tokom karijere u F1 zabeležio 12 pobeda i 24 plasmana na pobedničko postolje.

Bio je član Australijske kuće slavnih motosporta i Sportske kuće slavnih Australije.