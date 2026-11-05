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U meču u kom se nijednog trenutka nije postavljalo pitanje pobednika "orlove" su predvodili Vukašin Vorkapić sa sedam golova, pet je dao Dragan Pešmalbek, a Darko Đukić četiri Uroš Borzaš i Vanja Ilić.

Dener Janima je bio najefikasniji u Estoniji sa pet golova, a Mihkel Lop je dao četiri.

Juče je u meču prvog kola Grupe 3 Island bio ubedljiv protiv Ukrajine rezultatom 48:26 (23:9). Najefikasniji u pobedničkom sastavu bili su Bjarki Mar Elison, Rejnir Tor Stefanson i Omar Ingi Magnuson sa po šest golova. Dmitro Artemenko je dao osam golova za Ukrajinu.

U narednom kolu, 8. novembra, Srbija će u slovačkom gradu Tatranu gostovati Ukrajini.

Evropsko prvenstvo 2028. godine biće održano od 13. do 30. januara u Portugalu, Španiji i Švajcarskoj, uz učešće 24 reprezentacije. Direktan plasman preko kvalifikacija obezbediće po dve prvoplasirane selekcije iz osam kvalifikacionih grupa, kao i četiri najbolje trećeplasirane. Uz domaćina, direktan plasman je obezbedio i aktuelni prvak "starog kontinenta" Danska.

Rukometaši Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

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