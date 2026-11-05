"Veoma mi je drago što smo kvalifikacije otvorili ovakvom utakmicom, u kojoj smo apsolutno dominirali, mogu to slobodno da kažem. Igrali smo dobro i odbrani u napadu, mislim da smo svi uživali u ovoj rukometnoj predstavi. Sa dva boda otvaramo kvalifikacije i želeo bih da nastavimo ovako u svakoj sledećoj utakmici, da igramo na ovom nivou", rekao je Cupara, a prenosi sajt Srpskog rukometnog saveza.