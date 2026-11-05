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"Veoma mi je drago što smo kvalifikacije otvorili ovakvom utakmicom, u kojoj smo apsolutno dominirali, mogu to slobodno da kažem. Igrali smo dobro i odbrani u napadu, mislim da smo svi uživali u ovoj rukometnoj predstavi. Sa dva boda otvaramo kvalifikacije i želeo bih da nastavimo ovako u svakoj sledećoj utakmici, da igramo na ovom nivou", rekao je Cupara, a prenosi sajt Srpskog rukometnog saveza.

Rukometaši Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Srbija u drugom kolu Grupe 3 u nedelju od 15 časova u Slovačkoj gostuje Ukrajini, a u grupi je još i Island.

Plasman na Evropsko prvenstvo koje će se početkom 2028. godine održati u Portugalu, Španiji i Švajcarskoj obezbediće po dve prvoplasirane i četiri najbolje trećeplasirane iz osam kvalifikacionih grupa.

(Beta)

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Delije na utakmici Crvena zvezda - Inter Izvor: Kurir