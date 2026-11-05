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Nakon još jednog izuzetno uspešnog Balkan Boxing događaja koji je pre samo nekoliko dana održan u Severnoj Makedoniji u gradiću Negotino, vreme je da se polako prebacimo na još veći spektakl koji nas 20. novembra čeka u Budvi!

Biće to verovatno i najjači Balkan Boxing događaj do sada, inače 14. po redu, pošto će se na njemu okupiti sam “krem” regionalnog, ali i evropskog i svetskog boksa.

1/13 Vidi galeriju Balkan Boxing 13 Foto: Balkan Boxing (Jovana Kala Božić)

Gledaćemo zaista najbolje što Balkan Boxing može da pruži, a među borcima se nalazi i Almir Memić. Popularni “Tajson iz Prijepolja” pre samo par dana je ostvario novu pobedu u Negotinu protiv Borisa Nedbala iz Slovačke tehničkim nokautom već u drugoj rundi.

Međutim, za njega očigledno nema odmora i spreman je da se ponovo pokaže u najboljem svetlu regionalnoj sceni, a ovoga puta će se preko puta njega u ringu naći snažni Gruzin, Šalva Gučmazovi.

U pitanju je momak koji je profesionalnu karijeru započeo još 2018. godine, a od tada do danas se ukupno borio 16 puta. Ostvario je sedam pobeda, sedam poraza, dok su dve borbe završene podeljenom odlukom arbitara.

Međutim, ono što je posebno interesantno jeste da je šest od sedam trijumfa ostvario nokautom, što će reći da i Gruzin ima jak arsenal u svojim rukama.

Rođen je u gradiću Gurjani u Gruziji, ima 32 godine, a već godinama živi u Beču. Poslednju borbu imao je protiv francuskog boksera Batista Kastenjara, gde je poražen jednoglasnom sudijskom odlukom u belgijskom Gentu.

Nema sumnje da nas očekuje apsolutni spektakl u Budvi, a svi zainteresovani će moći borbe sa Balkan Boxinga 14 da prate kao i do sada u televizijskom prenosu na kanalu TV Arena Fight u regionu.

Osim toga, gledaoci u Ruskoj Federaciji moći će da prate borbe putem platforme RuTube, a ulaznice za spektakl su već puštene u prodaju.

Karte za ovaj događaj se mogu kupiti na portal Etiketing.me po ceni od 10 evra, a sav prihod od ulaznica biće prosleđen u humanitarne svrhe.