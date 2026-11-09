Slušaj vest

Beceki je do svoje 12. pobede u karijeri, šeste u ovoj sezoni, stigao u vremenu od 41 minuta, 29,170 sekundi, čime je Italijan postao prvi vozač u istoriji koji je prvih 12 trijumfa osigurao na isto toliko različitih staza.

Drugo mesto pripalo je Marku Markesu sa tri sekunde zaostatka za pobednikom, dok je treće mesto osigurao vozač Trekhaus rejsinga Raul Fernandes.

Moto GP Foto: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia, Printscreen / reddit, ALVARO SANCHEZ / imago sportfotodienst / Profimedia

U borbi za titulu se dva trkačka vikenda pre kraja sezone nalaze Mark Markes i vozač Aprilije Horhe Martin. Markes vodi sa 431 bodom, dok Martin ima 60 bodova zaostatka.

Markesu je za osvajanje osme titule svetskog prvaka potrebno još 14 bodova.

Naredna trka vozi se u portugalskom Portimau 22. novembra.

Ne propustiteOstali sportoviMOTO GP: Pedro Akosta najbrži u sprintu u Maleziji
Moto GP
Ostali sportoviIMPRESIVNA TRKA: Marko Beceki pokorio Indoneziju
profimedia0794255833.jpg
Ostali sportoviMIZANO GORI! Beceki SRUŠIO REKORD, Markez drugi, a lider šampionata u PROBLEMU!
profimedia0794255833.jpg
TenisCEO SVET VIDEO PORUKU SINERA OD TRI REČI! Italijan je oduševio mnoge nakon što je ostvario veliki uspeh
Janik Siner

00:15
Mark Markes, Moto GP Izvor: Društvene mreže