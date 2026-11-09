Motociklista Aprilije Marko Beceki pobednik je današnje Moto GP trke za Veliku nagradu Katara, dok se na korak do osme titule u kraljevskoj klasi nalazi vozač Dukatija Mark Markes.
Ostali sportovi
LUDNICA U KATARU! Beceki pobednik Moto GP trke, Mark Markes na korak do osme titule!
Slušaj vest
Beceki je do svoje 12. pobede u karijeri, šeste u ovoj sezoni, stigao u vremenu od 41 minuta, 29,170 sekundi, čime je Italijan postao prvi vozač u istoriji koji je prvih 12 trijumfa osigurao na isto toliko različitih staza.
Drugo mesto pripalo je Marku Markesu sa tri sekunde zaostatka za pobednikom, dok je treće mesto osigurao vozač Trekhaus rejsinga Raul Fernandes.
Moto GP Foto: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia, Printscreen / reddit, ALVARO SANCHEZ / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
U borbi za titulu se dva trkačka vikenda pre kraja sezone nalaze Mark Markes i vozač Aprilije Horhe Martin. Markes vodi sa 431 bodom, dok Martin ima 60 bodova zaostatka.
Markesu je za osvajanje osme titule svetskog prvaka potrebno još 14 bodova.
Naredna trka vozi se u portugalskom Portimau 22. novembra.
Reaguj
Komentariši