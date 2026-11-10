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Kako saznaje hrvatski portal „Index.hr“, Kristian Josip Periš hospitalizovan je u psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“ u Zagrebu nakon što je članovima njegove porodice pozlilo usled njegovog naglo pogoršanog psihičkog stanja.

Porodica je tada pozvala policiju na kućnu adresu, prijavivši da je Periš vidno rastrojen i da ima paranoidne misli, a paralelno je zatražena i hitna medicinska pomoć.

Kako se navodi u policijskim izveštajima do kojih je došao „Index“, pripadnici policije su 21. oktobra morali da intervenišu i u samoj bolnici, i to u dva navrata.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: Screenshot, screenshot X, Facebook / Atletski klub Agram

Posebno je potresan detalj da se Periš, neposredno pre nego što je pristao na hospitalizaciju i ušao u samu ustanovu, obratio prisutnim policajcima rečima:

- Ne želim da uđem unutra, prošli put ste me gušili i vezali za krevet, ne želim da me doktori diraju, hoću da pričam samo sa policijom.

Policijski službenici su tokom prve intervencije naveli da Periš nije ispoljavao agresivnost, već je u potpunosti sarađivao sa patrolom i medicinskim osobljem.

Međutim, prilikom drugog izlaska na teren, oko 17 časova, policajci su ga zatekli vezanog za bolnički krevet, u vidno ošamućenom i dezorijentisanom stanju. Lekarka im je tom prilikom poručila da je situacija pod kontrolom i da nema potrebe za daljim angažovanjem i postupanjem policije.

1/4 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: Facebook / Atletski klub Agram

Šta se sve desilo?

U nedelju po podne privedeni su na zagrebački Županijski sud radi odlučivanja o istražnom zatvoru. Periš je preminuo 21. oktobra na Odeljenju za zavisnosti Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, a okolnosti njegove smrti tek sada izlaze u javnost.

Dok su ga tukli i gušili u bolnici, tehničari su se smejali...Taj momenat zaprepastio je sve koji su gledali na snimku ovaj jezivi slučaj.

Prema nezvaničnim informacijama Jutarnjeg lista, četvorica medicinskih tehničara intervenisala su nakon što je Periš počeo da viče.

Intervencija je završena njegovom smrću, a zagrebačko Županijsko državno tužilaštvo sumnjiči tehničare za teško ubistvo. Hapšenja su usledila gotovo tri nedelje nakon tragedije.

Osumnjičeni su u subotu privedeni u policiju, gde je nad njima sprovedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega su predati tužilaštvu. Kako nezvanično saznajemo, najmanje jedan od četvorice negira počinjenje teškog ubistva. Tužilaštvo je za svu četvoricu najavilo traženje istražnog zatvora.