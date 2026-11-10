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Rukometni klub Partizan prolazi kroz jednu od najtežih kriza u novijoj istoriji, a pitanje je na koga će novi trener Marko Pavlović moći da računa u nastavku sezone. Situacija u crno-belom taboru iz dana u dan postaje sve komplikovanija, a funkcionisanje kluba ozbiljno je dovedeno u pitanje.

Kako prenosi Mozzart Sport, rukometašima Partizana prethodnih dana otkazani su stanovi u kojima su živeli, ali i restorani u kojima su imali obezbeđenu ishranu. U pitanju su čak šestorica momaka, koji su bili okosnica tima u tekućoj sezoni.

Ko će na trening?

Zbog svega toga će današnji trening biti posebno zanimljiv. Marko Pavlović, koji je preuzeo ekipu nakon ostavke Raula Gonzalesa, tek treba da vidi sa kakvim igračkim kadrom raspolaže. A vremena za prilagođavanje gotovo da nema, pošto Partizan već za tri dana očekuje derbi ARKUS lige protiv Metaloplastike u Šapcu.

1/4 Vidi galeriju RK Partizan Foto: Maja Nastić

Određenu nadu predstavlja činjenica da je Partizan tokom leta formirao širok igrački kadar, pa bi priliku mogli da dobiju i kadetski reprezentativci koji nastupaju za Obilić na dvojnoj registraciji. Reč je o golmanu Vanji Radivojeviću, levom krilu Vukašinu Babiću i srednjem beku Urošu Gugolju.

Ipak, problemi su mnogo dublji od samog sastava ekipe. Novca u klubu trenutno nema, a prema informacijama Mozzart Sporta, ne očekuje se da će finansijska situacija biti bolja ni u narednih mesec ili dva. Nova uprava još nije formirana, dok su u klubu ostali sportski direktor Ivan Dimitrijević i čovek zadužen za mlađe kategorije Strahinja Milić.

1/6 Vidi galeriju RK Partizan u Ligi šampiona Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Njih dvojicu sada očekuje težak zadatak - da razgovorima sa igračima pokušaju da sačuvaju ekipu i ubede što veći broj rukometaša da ostane u Humskoj.

Hronologija

Podsetimo, Partizan je u ponedeljak uveče ostao bez trenera Raula Gonzalesa, a Marko Pavlović dobio je zadatak da vodi tim do kraja sezone. E, sada se postavlja pitanje da li će on uopšte imati tim...

Crno-beli su se i ranije suočavali sa finansijskim problemima, ali je aktuelna situacija ponovo otvorila pitanje budućnosti ambicioznog projekta koji je tokom prethodnog perioda najavljivan kao jedan od najvećih u srpskom rukometu.

Mnogo toga sada zavisi od toga koliko će igrača ostati i da li će klub uspeti da pronađe način da nastavi takmičenje.