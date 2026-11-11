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Selektorka ženske reprezentacije Srbije Sandra Kolaković saopštila je spisak od 19 rukometašica za završne pripreme i kontrolne mečeve pred Evropsko prvenstvo, objavio je danas Srpski rukometni savez.

1/29 Vidi galeriju Rukometašice Srbije Foto: RSS, Kolektiff

Na spisku se nalaze - golmani: Gordana Petrović, Marija Simić, Moli Kubina; leva krila: Aleksandra Stamenić, Jelena Stojanović; desna krila: Tijana Simić, Dunja Radević; pivotmeni: Katarina Bojičić, Katarina Mančić, Sanja Stamenković; bekovi: Jovana Skrobić, Aleksandra Vukajlović, Jelena Knežević, Aleksandra Vasić, Nora Fajfrić, Leana Milosavljević, Tamara Mandić, Teodora Majković i Lara Stanić.

Rukometašice Srbije okupiće se 18. novembra u Kovilovu gde će boraviti nedelju dana, a potom će otputovati u Švajcarsku. Srbija će u Šafhauzenu odigrati dva kontrolna meča protiv selekcije Švajcarske.

Povratak u Kovilovo je predviđen za 29. novembar, a rukometašice Srbije će 2. decembra otputovati u Bratislavu na EP.