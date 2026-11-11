KAKAV ŠOK! Legendarni šampion i jedan od najboljih svih vremena izgubio u prvom kolu!
To je drugi put u dve godine da je jedan od najboljih snukeraša svih vremena izgubio u prvom kolu tog turnira.
Tokom meča O'Saliven je napravio najveći brejk od 35 poena.
Marfi će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela kineskih igrača svetskog šampiona Vua Jizea i Čanga Binjua.
O'Saliven je u lošoj formi, a danas je igrao prvi put otkako je prošlog meseca izgubio od Ka Vaja Čunga iz Hong Konga na Otvorenom prvenstvu Severne Irske.
Sledeći turnir za koji je prijavljen je Otvoreno prvenstvo Ujedinjenog Kraljevstva, koje će se od 28. novembra do 6. decembra održati u Jorku.
Poslednju profesionalnu titulu 50-godišnji snukeraš osvojio je u martu 2024. godine u Rijadu. Mesec dana kasnije osvojio je trofej na svom debiju na Svetskom seniorskom prvenstvu u Šefildu.