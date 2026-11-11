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To je drugi put u dve godine da je jedan od najboljih snukeraša svih vremena izgubio u prvom kolu tog turnira.

Tokom meča O'Saliven je napravio najveći brejk od 35 poena.

Marfi će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela kineskih igrača svetskog šampiona Vua Jizea i Čanga Binjua.

O'Saliven je u lošoj formi, a danas je igrao prvi put otkako je prošlog meseca izgubio od Ka Vaja Čunga iz Hong Konga na Otvorenom prvenstvu Severne Irske.

Roni O'Saliven Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Sledeći turnir za koji je prijavljen je Otvoreno prvenstvo Ujedinjenog Kraljevstva, koje će se od 28. novembra do 6. decembra održati u Jorku.

Poslednju profesionalnu titulu 50-godišnji snukeraš osvojio je u martu 2024. godine u Rijadu. Mesec dana kasnije osvojio je trofej na svom debiju na Svetskom seniorskom prvenstvu u Šefildu.

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Roni O'Saliven čeka autobus Izvor: Tiktok/kingkongkhokar