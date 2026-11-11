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On je doveden u ovu ustanovu tokom ranih popodnevnih sati tokom vikenda, a potom je preminuo iste večeri. Zbog niza događaja uhapšeno je četvoro medicinskih tehničara.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: screenshot X, Facebook / Atletski klub Agram, Screenshot

U javnost su dospeli i zaista strašni snimci nadzornih kamera iz sobe 11a u kojoj se sve dogodilo. Moglo se primetiti da se lekari smenjuju oko nesrećnog bivšeg atletičara, koji je na kraju izdahnuo.

Sada su se u javnosti pojavili iskazi lekara, koje je preneo portal Index.hr, a koji opisuju događaje koji prethode smrti pacijenta. Oni su koristili tehnike sputavanja, razne lekove...

Prema iskazu jedne medicinske sestre, Periš se tokom intervencije opirao vezivanju, vikao i pljuvao po osoblju, kao i da je pokušao da ugrize lekare. Ona je, kako kaže, pomagala kolegama držeći noge pacijenta, dok su ostali postavljali remene.

Druga medicinska sestra je pacijentu ubrzigavala lekove koja je pripremila dežurna lekarka. Dodaje i da su pojedini tehničari tokom savladavanja udarali Periša i pritiskali jastuk na glavu pacijentu.

"Nakon toga je pacijent kolabirao", rekla je ona, posle čega je pozvana hitna pomoć.

Treći tehničar je rekao kako je Periš pretio osoblju i pružao snažan otpor.

"Pljuvao je po nama i pokušavao da ugrize kolege. Tada su mu na glavu stavili jastuk. To je nepisana procedura da se smanje moguće poverede pacijenta, ali i da se on nakon toga fiksira" prenosi portal Index.