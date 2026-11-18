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Ovaj 45-godišnji Španac, koji vozi za ovaj britanski tim u Formuli 1, već je učestvovao na ovom prestižnom takmičenju 2020. godine, vozeći za Tojotu.

"Nakon odluke da nastavim da se trkam u Formuli 1 sa Aston Martinom, pažljivo sam razmislio o Dakaru. Na kraju je odluka postala jednostavna. Želeo sam da u potpunosti prihvatim taj izazov", rekao je Alonso, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Alonsu, koji je nedavno potpisao novi ugovor sa Aston Martinom, kao suvozač će se pridružiti Koma. Koma je petostruki pobednik Dakara na motociklu, a bio je Alonsov suvozač i 2020. godine.

1/6 Vidi galeriju Fernando Alonso Foto: Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA/ Ali Haider, Printskrin/Instagram

Za volanima preostala dva automobile biće devetostruki svetski reli šampion, Francuz Sebastijan Leb, i aktuelni svetski reli-rejd šampion Lukas Moraeš iz Brazila.

"Imam ogromno poštovanje prema ovoj trci i specijalistima koji su je savladali. To što je Mark ponovo pored mene veoma je važno, a sa Aston Martinom, Prodrajvom, Sebastijanom i Lukasom imamo izuzetan tim", rekao je Alonso.

Dakar reli 2027. počeće u Portugalu 9. januara i nakon 12 etapa završiće se 23. januara u Maroku.