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Vaterpolisti Radničkog dočekaće sutra od 18.30 časova rumunsku Oradeu, a ulaz na bazen u Kragujevcu biće besplatan.

"Pobeda nad Oradeom mogla bi da nam donese praktičnu potvrdu plasmana među osam najboljih, što je jedan od naših glavnih ciljeva ove sezone. Svesni smo da smo favoriti, posebno na osnovu dosadašnjih rezultata, ali nećemo potceniti protivnika zbog tri poraza. Oradea je u svim tim utakmicama pokazala kvalitet i sigurno će doći rasterećena, sa željom da se dokaže. Sve zavisi od nas - važno je da zadržimo koncentraciju, fokus i agresivnost koje smo pokazali do sada i nastavimo pobednički niz", rekao je Stevanović, a prenosi sajt kluba.

Golman Radničkog Radoslav Filipović naveo je njegova ekipa želi da nastavi pobednički niz od 15 trijumfa, kao i da se neće opustiti.

"Ne očekujem da će doći sa belom zastavom. Za njih su utakmice protiv favorita dobra prilika da igraju bez rezultatskog pritiska i pokažu svoj kvalitet. Imaju nekoliko igrača koji žele da se nametnu selektoru rumunske reprezentacije, ali i drugim klubovima, tako da nas sigurno očekuje ozbiljan izazov. Na nama je da budemo maksimalno koncentrisani. Pozivam sve ljubitelje vaterpola da nas podrže i u ovoj utakmici, kao što su to činili do sada", poručio je Filipović.

Vaterpolista Radničkog Viktor Rašović rekao je da u kragujevačkom klubu dobro poznaju kvalitete Oradee, istakavši da je fokus isključivo na novoj pobedi i nastavku borbe za prvo mesto u grupi.

"Oradea je kvalitetna ekipa sa kojom smo se ove sezone dva puta sastajali, tako da nema mnogo nepoznanica. Naš cilj je jasan – prvo mesto u grupi i plasman u četvrtfinale. Svesni smo značaja utakmice i znamo da nas očekuje težak posao. Opuštanja ne sme da bude", poručio je Rašović.

Radnički je vodeći u grupi B sa devet bodova, Pro Reko ima šest, Breša tri, a Oradea je bez bodova.