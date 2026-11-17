Do sada najbolji Balkan Boxing događaj je pred nama i to 14. po redu u Budvi u Mediteranskom sportskom centru u petak, 20. novembra sa početkom od 18.00 časova! Čeka nas ukupno sedam fantastičnih borbi i preko tri sata programa u kojem će uživati svaki ljubitelj boksa.

Posle niza sjajnih događaja koje smo gledali širom regije - od Beograda, preko Sarajeva, pa sve do Severne Makedonije i gradića Negotino, došlo je vreme da i Crna Gora ugosti najbolje boksere sa Balkana, ali i cele Evrope i sveta.

1/5 Vidi galeriju Balkan boxing 14 Foto: Balkan Boxing

Glavna borba nam donosi i fantastičnu borbu za WBO Interkontinentalnu titulu u super srednjoj kategoriji, što će biti prava poslastica večeri. Kroz 10 rundi, domaća nada u Crnoj Gori, Milorad Žižić će pokušati da dođe do svog 18. trijumfa protiv nezgodnog Huana Narvareza iz Kolumbije.

Za sada, Milorad Žižić ima ukupno 17 pobeda u svojoj karijeri uz samo dva poraza, dok njegov rival iz Južne Amerike ima 13 trijumfa i svega jedan neuspeh. Biće to samim tim prava poslastica za kraj programa.

Vrlo zanimljivo biće i u ostalim okršajima, pošto ćemo moći da ispratimo i sjajnog Vladimira Mirončikova u okršaju protiv Adađa Mekdonalda iz Francuske, gde će srpsko-ruski bokser tražiti svoj deveti trijumf.

Do sada je u svojoj karijeri imao osam pobeda i samo jedan poraz, ali i čak šest nokauta. Njegov rival iz Francuske je takođe dosta ozbiljan sa 10 pobeda uz svega dva neuspeha.

Jedan od najboljih boksera iz Srbije, Jovan Nikolić imaće priliku da se pokaže i u Budvi, te da tako nastavi svoj niz pobeda u profi boksu, koje se u 2026. godini samo nižu jedna za drugom.

Sjajni Nikolić bio je nedavno u Novom Pazaru, gde je savladao Nazara Volovjuka iz Ukrajine, a sada će mu protivnik biti iz Argentine i u pitanju je Emilijano Ezekjel Puheta, koji ima skor od 19 pobeda i 12 poraza.

Njih dvojica će se ukrstiti u okršaju super srednje kategorije u osam rundi, a nema sumnje da će Nikolić biti ekstremno motivisan da zaokruži broj pobeda na brojku 10.

Čeka nas u Budvi i novi dvoboj čuvenog “Tajsona iz Prijepolja”, Almira Memića. Njegov pohod na osmu pobedu u profi boksu vodiće ga preko Šalme Gučmazovija iz Gruzije.

Memić za sada u karijeri ima tri trijumfa nokautom, a sa druge strane Gruzin ima sedam trijumfa uz sedam poraza. Baš kao i borba Jovana Nikolića, i ova će se održati u okviru super srednje kategorije, ali u šest rundi.

I Marka Marića upoznali smo kroz prethodne Balkan Boxing događaje, a sada će imati šansu da pokaže svoju snagu i u Budvi. Momak koji nosi nadimak “I’m Nobody” probaće da u borbi super velter kategorije u šest rundi savlada Nestora Aidana Maidanu iz Argentine.

Biće ovo veoma zanimljiva borba, pre svega zbog činjenice da Marić iza sebe ima 10 borbi, u kojima je upisao devet pobeda i ima čak šest nokauta. Njegov rival je dosta više bio u ringu, pa je tako 12 borbi dobio, a 21 izgubio, dok je jednom odluka bila podeljena.

U samom programu se nalaze još dve borbe, gde ćemo gledati okršaj Petra Baletića iz Crne Gore i Josipa Pehara iz Hrvatske u kruzer kategoriji u četiri runde, kao i duel dvojice boksera iz Evrope.

Tamo će se u pero kategoriji u šest rundi sastati Neo Vis Jamegar iz Švedske, koji do sada nema nijedan poraz u profi boksu i Jozef Ajtai iz Mađarske sa skorom od 22 trijumfa i 42 neuspeha.

Sve to ljubitelji boksa moći će da prate u prenosu uživo putem kanala TV Arena Fight u regionu, ali i platformi RuTube u Ruskoj Federaciji, gde su bili emotivani i prethodni Balkan Boxing događaji.

Ulaznice se već nalaze u prodaji po ceni od 10 evra putem platforme Etiketing.me, a gde će sav prikupljeni iznos biti prosleđen u humanitarne svrhe.



FIGHT CARD - BALKAN BOXING 14



Milorad Žižić (Crna Gora) 17:2:0 (11 nokauta) – Huan Narvaez (Kolumbija) 13:1:0 (13 nokauta) – WBO Interkontinentalna titula u super srednjoj kategoriji, 10 rundi

Vladimir Mirončikov (Srbija/Rusija) 8:1:0 (6 nokauta) – Adađo Mekdonald (Francuska) 10:2:0 (7 nokauta)

Jovan Nikolić (Srbija) 9:0:0 (4 nokauta) – Emilijano Ezekjel Puheta (Argentina) 19:12:1 (8 nokauta) – Super srednja kategorija, 8 rundi

Almir Memić (Srbija) 7:0:0 (3 nokauta) – Šalva Gučmazovi (Gruzija) 7:7:2 (6 nokauta) – Super srednja kategorija, 6 rundi

Marko Marić (Srbija) 9:1:0 (6 nokauta) – Nestor Adrijan Maidana (Argentina) 12:21:1 (7 nokauta) – Super velter kategorija, 6 rundi

Petar Baletić (Crna Gora) 7:0:0 (7 nokauta) – Josip Pehar (Hrvatska) 11:9:0 (1 nokaut) – Kruzer kategorija, 4 runde

Neo Vis Jamegar (Švedska) 5:0:0 (5 nokauta) – Jozef Ajtai (Mađarska) 22:42:0 (14 nokauta) – Pero kategorija, 6 rundi