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Automobil iz Kragujevca, koji je decenijama bio predmet podsmeha u Americi, upravo je postao prava kolekcionarska senzacija!

Jugo iz 1986. godine, sa svega 195 pređenih kilometara, prodat je za neverovatnih 50.000 dolara, a završnica aukcije pretvorila se u pravi rat između kupaca!

1/6 Vidi galeriju Jugo iz 1986. godine Foto: Bringatrailer

Ko bi rekao da će jedan Jugo jednog dana koštati kao ozbiljan sportski automobil? Upravo to se dogodilo u Americi, gde je primerak legendarnog modela iz kragujevačke fabrike dostigao cenu od koje zastaje dah.

Na aukciji poznate platforme "Bring a Trailer" nadmetanje je završeno istorijskim iznosom od 50.000 dolara. U borbi za automobil učestvovalo je više kupaca, a konačna ponuda postavljena je 17. novembra, nakon čak 37 licitacija.

Prema podacima sa aukcije, reč je o najskuplje prodatom Jugu u dosadašnjoj evidentiranoj istoriji ovog modela. Za automobil koji je nekada važio za simbol jeftinog prevoza, ovo je zaista neverovatan obrt!

Holivudski producent ga čuvao četiri decenije!

Iza ove neobične priče krije se još zanimljiviji detalj. Automobil je 1986. godine kupio Džejms G. Robinson, poznati američki filmski producent i jedan od osnivača kompanije "Morgan Creek Entertainment".

Njegovo ime vezuje se za brojne poznate holivudske filmove, među kojima su „Robin Hud: Princ lopova”, „Ace Ventura: Kad priroda pozove” i „Glavna liga”.

Robinson nije bio samo ljubitelj filma već i veliki zaljubljenik u automobile. Tokom života sakupio je kolekciju od više od 100 vozila, a među njima se našao i mali jugoslovenski automobil.

Jugo je kupio potpuno nov, ali ga gotovo nikada nije vozio. Punih 40 godina ostao je sačuvan, a na kraju je ponuđen na prodaju u ime zaostavštine preminulog producenta, koji je preminuo u februaru 2026. godine.

Automobil se nalazio u Merilendu, a novi vlasnik ga je na kraju platio 50.000 dolara.

Samo 195 kilometara, a sve originalno!

Ono što ovaj primerak čini posebno zanimljivim jeste njegovo stanje. Na mehaničkom brojaču nalazi se svega 121 milja, odnosno približno 195 kilometara!

Beli Jugo GV ima originalnu sivu unutrašnjost, fabričke čelične felne od 13 inča i jugoslovenske pneumatike marke Tigar.

Ispod haube nalazi se benzinski motor zapremine 1,1 litar, koji je u fabričkoj verziji razvijao 55 konjskih snaga. Snaga se prenosi na prednje točkove preko četvorostepenog manuelnog menjača.

Oprema uključuje i kasetofon, krovni nosač, zadnji brisač, grejač zadnjeg stakla, kao i klima-uređaj koji je ugrađen još u oktobru 1987. godine.

Uz automobil su sačuvani originalna dokumentacija, uputstva za upotrebu i servisna evidencija. Pre prodaje zamenjeni su akumulator i ulje, a osveženo je i gorivo kako bi automobil mogao da se pokrene.

Jugo 1986. Foto: Bringatrailer

Drugim rečima, nije reč o restauriranom vozilu koje je ponovo dovedeno u fabričko stanje, već o primerku koji je gotovo četiri decenije proveo sačuvan od svakodnevne vožnje.

Amerikanci u neverici: „Jugo od 50.000 dolara, pa ovo je neverovatno!”

Kada je aukcija završena, komentari ljubitelja automobila počeli su da se nižu. Mnogi nisu mogli da veruju da je neko izdvojio toliku sumu za automobil koji je svojevremeno bio poznat kao jedan od najjeftinijih na američkom tržištu.

Jedan od učesnika rasprave, koji tvrdi da poseduje čak 50 auto-salona za prodaju novih vozila, nije krio iznenađenje:

"Sad sam zaista sve video – Jugo od 50.000 dolara! Nikada nisam video niti čuo za nešto toliko neverovatno, ali svaka čast prodavcu!"

Drugi korisnik se našalio da se za taj novac nekada mogla kupiti čitava Jugoslavija, dok su pojedini komentatori priznali da su i sami nekada posedovali ovaj automobil.

Posebno zanimljiv bio je komentar čoveka koji se prisetio kraja osamdesetih godina, kada su američki prodavci imali problema sa plasmanom Juga.

Prema njegovom sećanju, jedan prodavac u Nju Džersiju imao je četiri ili pet neprodatih primeraka, pa je kupcima nudio posebnu akciju: ko kupi jedan automobil, drugi dobija potpuno besplatno!

Četiri decenije kasnije, jedan takav automobil prodat je za 50.000 dolara. Ironija je gotovo neverovatna!

Nekada najjeftiniji automobil u Americi, a danas kolekcionarsko blago!

Kada se pogleda istorija ovog modela na američkom tržištu, cela priča dobija još neverovatniju dimenziju.

Jugo je u Americi reklamiran kao izuzetno pristupačan automobil, a početna cena novog primerka iznosila je 3.990 dolara. Upravo zbog niske cene trebalo je da privuče kupce koji nisu želeli da izdvajaju mnogo novca za automobil.

Međutim, ovaj primerak danas vredi više od 12 puta u odnosu na svoju prvobitnu prodajnu cenu!

Naravno, nije svaki Jugo vredan ni približno toliko. Ovde je presudna kombinacija izuzetno male kilometraže, očuvanosti, originalnih delova, istorije vlasništva i činjenice da je automobil pripadao poznatom kolekcionaru.

Zanimljivo je i poređenje sa drugim automobilskim ikonama. Jugo je ovim rezultatom premašio pojedine mnogo poznatije modele iz iste epohe, što je dodatno iznenadilo ljubitelje četvorotočkaša.

Ostaje da se vidi šta će novi vlasnik uraditi sa ovim neobičnim automobilom.

Mali Jugo iz Kragujevca tako je u Americi ispisao jednu od najneverovatnijih stranica svoje istorije!