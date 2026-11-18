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Početkom novembra, u ruskom gradu Orjol, održano je Svetsko prvenstvo u Ašihara sportu.

Republiku Srbiju na ovom velikom takmičenju predstavljao je naš reprezentativac Gligorije Jovanović, član Ašihara kluba Budućnost, koji je ostvario izvanredan rezultat osvojivši treće mesto u apsolutnoj kategoriji, po ful kontakt pravilima čime je Srbiji doneo vrednu medalju sa svetske sportske scene.

Gligorije Jovanović ašihara Foto: Ašihara kaikan savez Srbije

Na ovom prestižnom sportskom događaju učestvovalo je čak 4.227 takmičara iz 31 zemlje, što dovoljno govori o veličini, međunarodnom značaju i izuzetno jakoj konkurenciji ovog prvenstva.

Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković razgovarao je sa osvajačem bronzane medalje Gligorijem Jovanovićem i predsednikom Ašihara kaikan saveza Srbije Milanom Jovanovim o ovom uspehu i Ašihara sportu u našoj zemlji.

- Osvojiti medalju na svetskom prvenstvu predstavlja veliki sportski uspeh i potvrdu kvaliteta, posvećenosti i borbenog duha našeg reprezentativca. Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da je Gligorije Jovanović nastupio u apsolutnoj kategoriji, u kojoj se takmičari nadmeću bez uobičajenih ograničenja težinskih kategorija. Treće mesto u takvoj konkurenciji predstavlja značajno priznanje za njegov dosadašnji rad, sportski razvoj i kvalitet koji je pokazao na međunarodnoj sceni. Ovaj rezultat nije samo lični uspeh takmičara već i veliki podstrek za njegov matični klub, Ašihara klub Budućnost, kao i za celokupni ašihara sport u Srbiji - izjavio je trener i predsednik Ašihara kaikan saveza Srbije Milan Jovanov.

Gligorije Jovanović ašihara Foto: Ašihara kaikan savez Srbije

Reprezentativac Srbije i osvajač svetske bronze Gligorije Jovanović je u borilačkim sportovima već 20 godina, a od 2018. godine posvetio se Ašihari:

- Sam put do svetskog prvenstva podrazumeva kontinuirani rad i sakupljanje bodova na međunarodnim turnirima. Na samom svetskom prvensvu bilo je veoma izazovno imati za protivnike vrhunske takmičare, koji su maksimalno spremni, a ja sam na svetskom prvenstvu nastupio prvi put. Takmičio sam se u kategoriji preko 90kg, u kojoj sam bio jedan od boraca sa najmanjom kilažom, samim tim za mene ova medalja ima još veću težinu. Daje mi i dodatni vetar u leđa da nastavim još bolje da treniram, ali i da ovo značajno iskustvo iskoristim kako za sebe, tako i da probam da ga prenesem na druge takmičare ovog sporta u Srbiji - istakao je Jovanović.

Gligorije Jovanović ašihara Foto: Ašihara kaikan savez Srbije

- Čestitam na ostvarenom rezultatu koji predstavlja još jednu potvrdu da se u Srbiji kvalitetno i posvećeno radi na razvoju Ašihara sporta, stvaranju novih generacija takmičara i njihovom uključivanju u međunarodne sportske tokove. Učešće na svetskom prvenstvu i osvajanje medalje predstavljaju važan korak u afirmaciji ovog sporta, jačanju međunarodnog ugleda i stvaranju novih mogućnosti za buduće nastupe srpskih reprezentativaca. Verujem da će sportisti nastaviti da vredno treniraju, a Sportski savez Srbije je tu da pruži podršku i profesionalnim sportistima - istakao je generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković.

Ovu godinu takmičari Ašihare će zavrišiti 5. decembra Međunarodnim kupom u Beogradu, a u 2027. godini srpski reprezentativci će na brojnim međunaronim turnirima, od Bugarske, preko Danske, do Poljske, imati priliku da se pokažu u najboljem svetlu.