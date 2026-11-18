Srbin treći na Svetskom ašihara prvenstvu: Gligorije Jovanović doneo bronzu iz Rusije, svečani prijem u SSS
- Gligorije Jovanović osvojio je bronzu u apsolutnoj kategoriji na Svetskom prvenstvu u Ašihara sportu u ruskom Orjolu.
- Na takmičenju je učestvovalo 4.227 boraca iz 31 zemlje, a prijem povodom uspeha održan je u Sportskom savezu Srbije.
Početkom novembra, u ruskom gradu Orjol, održano je Svetsko prvenstvo u Ašihara sportu.
Republiku Srbiju na ovom velikom takmičenju predstavljao je naš reprezentativac Gligorije Jovanović, član Ašihara kluba Budućnost, koji je ostvario izvanredan rezultat osvojivši treće mesto u apsolutnoj kategoriji, po ful kontakt pravilima čime je Srbiji doneo vrednu medalju sa svetske sportske scene.
Na ovom prestižnom sportskom događaju učestvovalo je čak 4.227 takmičara iz 31 zemlje, što dovoljno govori o veličini, međunarodnom značaju i izuzetno jakoj konkurenciji ovog prvenstva.
Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković razgovarao je sa osvajačem bronzane medalje Gligorijem Jovanovićem i predsednikom Ašihara kaikan saveza Srbije Milanom Jovanovim o ovom uspehu i Ašihara sportu u našoj zemlji.
- Osvojiti medalju na svetskom prvenstvu predstavlja veliki sportski uspeh i potvrdu kvaliteta, posvećenosti i borbenog duha našeg reprezentativca. Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da je Gligorije Jovanović nastupio u apsolutnoj kategoriji, u kojoj se takmičari nadmeću bez uobičajenih ograničenja težinskih kategorija. Treće mesto u takvoj konkurenciji predstavlja značajno priznanje za njegov dosadašnji rad, sportski razvoj i kvalitet koji je pokazao na međunarodnoj sceni. Ovaj rezultat nije samo lični uspeh takmičara već i veliki podstrek za njegov matični klub, Ašihara klub Budućnost, kao i za celokupni ašihara sport u Srbiji - izjavio je trener i predsednik Ašihara kaikan saveza Srbije Milan Jovanov.
Reprezentativac Srbije i osvajač svetske bronze Gligorije Jovanović je u borilačkim sportovima već 20 godina, a od 2018. godine posvetio se Ašihari:
- Sam put do svetskog prvenstva podrazumeva kontinuirani rad i sakupljanje bodova na međunarodnim turnirima. Na samom svetskom prvensvu bilo je veoma izazovno imati za protivnike vrhunske takmičare, koji su maksimalno spremni, a ja sam na svetskom prvenstvu nastupio prvi put. Takmičio sam se u kategoriji preko 90kg, u kojoj sam bio jedan od boraca sa najmanjom kilažom, samim tim za mene ova medalja ima još veću težinu. Daje mi i dodatni vetar u leđa da nastavim još bolje da treniram, ali i da ovo značajno iskustvo iskoristim kako za sebe, tako i da probam da ga prenesem na druge takmičare ovog sporta u Srbiji - istakao je Jovanović.
- Čestitam na ostvarenom rezultatu koji predstavlja još jednu potvrdu da se u Srbiji kvalitetno i posvećeno radi na razvoju Ašihara sporta, stvaranju novih generacija takmičara i njihovom uključivanju u međunarodne sportske tokove. Učešće na svetskom prvenstvu i osvajanje medalje predstavljaju važan korak u afirmaciji ovog sporta, jačanju međunarodnog ugleda i stvaranju novih mogućnosti za buduće nastupe srpskih reprezentativaca. Verujem da će sportisti nastaviti da vredno treniraju, a Sportski savez Srbije je tu da pruži podršku i profesionalnim sportistima - istakao je generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković.
Ovu godinu takmičari Ašihare će zavrišiti 5. decembra Međunarodnim kupom u Beogradu, a u 2027. godini srpski reprezentativci će na brojnim međunaronim turnirima, od Bugarske, preko Danske, do Poljske, imati priliku da se pokažu u najboljem svetlu.
Kurir.rs