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Italijanska atletičarka Larisa Japikino otkrila je više nego zanimljivu priču sa Olimpijskih igara u Parizu 2024. koja je vezana za Novaka Đokovića.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković tada je u finalu turnira pobedio Karlosa Alkaraza i osvojio toliko dugo čekanu zlatnu olimpijsku medalju.

Novak Đoković slavi zlatnu medalju na OI u Parizu sa srpskom zastavom Foto: Dado Đilas

Ludnica u Parizu

Italijanska atletičarka Larisa Japikino bila je smeštena u Olimpijskom selu u zgradi koja se nalazila neposredno preko puta objekta u kojem je boravila srpska reprezentacija. Terase su gledale na isto unutrašnje dvorište, pa je imala odličan pogled na slavlje koje je organizovano u čast Novaka Đokovića.

Sve se dogodilo 4. avgusta 2024, nakon što je Novak u finalu Olimpijskih igara pobedio Karlosa Alkaraza sa 7:6, 7:6 i osvojio olimpijsko zlato.

Japikino je u intervjuu za italijanski portal "Chiamarsi Bomber" opisala šta je videla:

- Naša zgrada bila je preko puta zgrade u kojoj je bila Srbija. Imali smo terase koje su gledale na malo unutrašnje dvorište i prisustvovali smo nekoj vrsti ceremonije koju su priredili Đokoviću nakon što je osvojio olimpijsko zlato. Bilo je veoma zabavno, oni su pravi ludaci!

Larisa Japikino sa trofejom posle trijumfa u skoku udalj Foto: Davide Vaninetti/IPA Sport / IPA / Profimedia

Srbe je milina gledati kako slave

A onda je izgovorila rečenicu koja je privukla najviše pažnje:

- Oni su bili tamo, a on je stigao sa tom medaljom. Izgledao je kao, ne znam, Mojsije! Bilo je prelepo!

Međutim, tu nije završila priču. Posebno ju je impresionirao način na koji su srpski sportisti dočekali Novaka.

- Dočekali su ga sa ogromnom toplinom. Bilo je divno videti taj duh. Bili su opušteni i veseli. Taj duh bratstva i zajedništva! Srbi su pomalo takvi, zar ne? Bio je to lep trenutak. Nije bilo smešno, nije ličilo na neki skeč, ali me je izuzetno dirnulo. Stajala sam na svojoj terasici i gledala – ispričala je Italijanka.

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković na OI u Parizu Foto: Dado Đilas

Slavlje u podne

Voditelj ju je zatim u šali pitao da li je morala da opominje srpske sportiste i traži od njih da budu tiši i da idu na spavanje.

Njen odgovor bio je kratak:

- Ne, bilo je to usred bela dana!

Larisa Japikino je dete iz braka dvoje italijanskih atletičara Fione Mej i Đanija Japikina. Rođena je 18. jula 2002. u Firenci. Italijanska je reprezentativka u skoku udalj. Na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. osvojila četvrto mesto, sa skokom od 6,87 metara. Evropska je šampionka iz 2026. godine.