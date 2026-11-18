Bivši košarkaš i trener odao počast sportskom radniku
zbogom
SALE ĐORĐEVIĆ SE OPROSTIO OD RATKA BUTULIJE: Poslednji pozdrav dobrom prijatelju!
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Ratko Butulija, sportski i društveni radnik sahranjen je danas na Novom groblju u Beogradu.
Ratko Butulija preminuo je 16. novembra, u 85. godini života.
Čitulja Aleksandra Đorđevića Ratku Butuliji Foto: Printskrin
Od Ratka Butulije prethodnih dana oprostio se veliki broj prijatelja. Čitulju u novinama ostavio je i Aleksandar Đorđević, proslavljeni srpski košarkaš sa suprugom Sandrom.
- Poslednji pozdrav i najiskrenije saučešće porodici - u potpisu Seka i Sale Đorđević.
Ratko Butulija bio je decenijama vezan za Crvenu zvezdu i sport, a obavljao je i veoma visoke državne funkcije. Bio je otac čuvenog rukometaša Crvene zvezde i reprezentacije Igora Butulije.
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