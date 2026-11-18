Slušaj vest

Izabranice selektorke Sandre Kolaković boraviće i trenirati u Kovilovu do 25. novembra, nakon čega će otputovati u Šafhauzen, gde ih očekuju dve kontrolne utakmice protiv reprezentacije Švajcarske.

Selektorka Sandra Kolaković istakla je zadovoljstvo zbog početka završne faze priprema, ali i ukazala na probleme sa povredama koje su zadesile nacionalni tim.

„IHF nedelja je produžena, to je velika stvar za nas jer imamo mogućnost da treniramo pet dana više. To je deo koji me posebno raduje, s obzirom na to da postoji mnogo stvari na kojima treba da radimo. Ono što nas pomalo zabrinjava jeste povreda Jovane Skrobić, naše kapitenke, jedne od dve igračice koje nastupaju u Ligi šampiona i jedne od nosilaca naše igre. Prošle nedelje osetila je bol u zadnjoj loži. Iako je odigrala utakmicu za svoj klub, po njenom kretanju moglo se videti da je reč o povredi koja neće biti brzo sanirana. Ukoliko bi oporavak trajao sedam do deset dana, to bi za nas bilo veoma dobro, kako bismo mogli kvalitetno da treniramo. Umesto Jovane, ekipi se priključuje i treniraće Tamara Dušić. Zadesila nas je i povreda Teodore Majkić, pa će umesto nje biti Milica Otašević. Reč je o našim mladim snagama koje su kroz juniorsku selekciju pokazale veliki potencijal. Veliko je zadovoljstvo za ceo stručni štab što imamo priliku da radimo sa njima i što se postepeno priključuju A selekciji."

1/4 Vidi galeriju Rukometašice Srbije startovale porazom na EP Foto: Tanjug

Zbog bolesti Tamara Mandić neće biti u sastavu ekipe za Evropsko prvenstvo, a umesto nje biće rukometašica Naise Milica Aćimović. Naše dame očekuju dva meča protiv Švajcarske u sklopu priprema za prvenstvo.

"Dve utakmice protiv Švajcarske predstavljaju završnu proveru pred odlazak na Evropsko prvenstvo. Ostaju taktičke stvari koje treba da rešimo, ali postoje i neke stvari koje ne možemo da uradimo ukoliko nismo zdravi, posebno kada je reč o Jovani Skrobić. U ponedeljak će nam se priključiti i Jelena Knežević i Leana Milosavljević i tada ćemo biti kompletni. Ono što smo do sada uradili, uradili smo. Sada imamo prostor da obnovimo određene stvari i utvrdimo ono što je naučeno. Ono što nije usvojeno do sada, teško je nadoknaditi u kratkom periodu. Učenje je proces. Verujem u igračice koje su uspele da usvoje ono što smo radili i koje su fizički spremne. Ne sumnjam u njihovu želju da za reprezentaciju igraju dušom i telom. Daćemo sve od sebe i to je to u ovom trenutku. Moram da naglasim da je stvaranje ekipe proces koji nije kratak. Ako želimo da izgradimo nešto kvalitetno, to mora da traje. Moramo da ispravljamo greške, donosimo zaključke o tome šta je dobro, a šta nije, i da postepeno dopunjujemo reprezentaciju igračicama iz potencijala koji imamo. Cilj je da stvorimo jak temelj, jer kada imate dobru osnovu, onda na nju možete da nadograđujete i dodajete“, istakla je selektorka Srbije", zaključila je selektorka.

Srbija će na Evropskom prvenstvu nastupiti u Grupi F, koja će se igrati u Bratislavi, a rivali naših rukometašica biće selekcije Švedske, Nemačke i Slovačke.

Raspored utakmica Srbije u preliminarnoj fazi:

4. decembar: Slovačka – Srbija (20.30)

6. decembar: Nemačka – Srbija (18.00)