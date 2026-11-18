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Domaćin ovog susreta je Partizan, koji u njega ulazi nakon ogromnih potresa u klubu, odlaska predsednika, trenera i nekolicine igrača.

Upravo je sve navedeno uticalo na čenike crno-belih da karte za ovu utakmicu budu besplatne, povodom čega su se oglasili iz kluba

"Besplatan ulaz za predstojeći večiti derbi! Crno-beli rukometaši u petak dočekuju Crvenu zvezdu u desetom kolu domaćeg prvenstva. Partizan brani titulu sa maksimalnim učinkom u dosadašnjem toku takmičenja (18 bodova), dok je večiti rival peti na tabeli sa devet bodova manje", navodi se u saopštenju.

Iako su ulaznice besplatne, moraju se preuzeti, a jedna osoba može zadužiti maksimalno pet karata.

"Besplatne ulaznice možete preuzeti u četvrtak 19. novembra u prostorijama kluba na Stadionu Partizana (9-14 časova), kao i na ulazu u halu na dan utakmice (najranije dva sata pre početka). Jedna osoba može preuzeti maksimalno pet karata. Vidimo se na Banjici! Večiti derbi - meč kao nijedan drugi", saopštili su u RK Partizan.

Duel je zakazan za petak u dvorani "Prof. dr Branislav Pokrajac", od 18.00 časova.