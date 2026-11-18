"Okupile smo se danas u Kovilovu, fali još nekoliko igračica da budemo kompletne. Prvo treniramo ovde nekoliko dana, pa nas očekuju pripremne utakmice sa Švajcarskom da vidimo gde smo. Tim je dosta promenjen i podmlađen. Potrudićemo se da ostvarimo te neke svoje ciljeve, da se što bolje upoznamo i funkcionišemo zajedno", rekla je Radević, preneo je zvanični sajt Srpskog rukometnog saveza.

"Nadam se da ćemo i utakmice protiv Švajcarske iskoristiti da se što bolje spremimo i da vidimo koji su to nedostaci na kojima možemo da radimo u tom kratkom periodu. Nažalost, ima nas povređenih, ekipa je mlada i neiskusna, ali smatram da je to i neki plus jer su devojke željne dokazivanja i mislim da možemo da budemo iznenađenje na prvenstvu jer nas ne poznaju toliko. Najbitnije je da budemo spremne u glavi, da imamo zajedništvo u ekipi i da ostavimo srce na terenu", navela je Petković.