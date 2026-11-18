Vozač Meklarena Australijanac Oskar Pjastri startovaće sa deset mesta niže pozicije u odnosu na ostvareni rezultat u kvalifikacijama za Veliku nagradu Las Vegasa, saopšteno je na zvaničnom sajtu Formule 1.
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Kako se navodi, Pjastri je kažnjen zbog ugradnje novog motora sa unutrašnjim sagorevanjem, čime je ove godine premašio dozvoljenu kvotu od četiri motora po sezoni.
"Iako ce ga to staviti u nepovoljan položaj, u Meklarenu smatraju da on 'ima dobre šanse da povrati pozicije preticanjem', s obzirom na to da staza nudi nekoliko prilika za obilaženje", objavljeno je na zvaničnom sajtu F1.
Pjastri se nalazi na sedmom mestu u generalnom plasmanu vozača sa 152 boda.
Kvalifikacije za VN Las Vegasa biće održane 21. novembra od pet časova po centralnoevropskom vremenu.
Trka za VN Las Vegasa na programu je dan kasnije od pet sati.
(Tanjug)
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