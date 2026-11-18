Vaterpolisti Radničkog pobedili su u Kragujevcu ekipu Oradee sa 15:11 (4:3, 4:2, 3:2, 4:4) u utakmici četvrtog kola grupe B Lige šampiona.
Ostali sportovi
RADNIČKI GAZI SVE PRED SOBOM: Kragujevčani srušili Oradeu i učvrstili se na vrhu Lige šampiona
Slušaj vest
Najefikasniji u timu iz Kragujevca bili su Sava Ranđelović i Nikola Jakšić, koji su se po tri puta upisali u listu strelaca.
Kod gostiju, najbolji je bio Fulea Tudor sa četiri gola.
U drugom meču četvrtog kola grupe B, vaterpolisti Pro Reka će večeras igrati protiv Breše.
Radnički je prvi na tabeli grupe B LŠ sa 12 bodova, Pro Reko ima šest, Breša tri, dok je Oradea poslednja bez bodova.
Vaterpolisti Radničkog će u narednom, petom kolu gostovati Breši, dok će Oradea dočekati Pro Reko.
(Tanjug)
Reaguj
Komentariši