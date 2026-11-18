Odbojkaši Karađorđa iz Topole plasirali su se u šesnaestinu finala Kupa izazivača, pošto su na svom terenu savladali špansku Soriju rezultatom 3:1, po setovima 25:22, 28:26, 20:25 i 25:18 u revanš meču prvog kola ovog takmičenja.
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U prvoj utakmici prvog kola Kupa izazivača, odigranoj u Španiji, Karađorđe je slavio sa 3:2, po setovima 25:18, 15:25, 15:25, 25:23, 16:14.
Po propozicijama CEV, ukoliko ekipe ostvare po jednu pobedu, bez obzira na rezultat po setovima, pobednika odlučuje "zlatni set", koji će se igrati po završetku druge utakmice.
Karađorđe će u šesnaestini finala Kupa izazivača igrati protiv pobednika duela između švajcarskog Nefelsa i estonskog Tartua.
Utakmice šesnaestine finala Kupa izazivača na programu su 9. decembra i 6. januara.
(Tanjug)
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