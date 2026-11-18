Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca obezbedili su plasman u Top 8 fazu Lige šampiona, pošto su, nakon pobede Pro Reka nad Brešom 12:7 (4:1, 2:3, 4:3, 2:0), osigurali da prvu fazu takmičenja završe kao jedna od dve najbolje plasirane ekipe na tabeli Grupe B.
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PRO REKO POTOPIO BREŠU: Radnički osigurao plasman u Top 8 fazu Lige šampiona
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Radnički, koji zauzima prvo mesto na tabeli Grupe B sa maksimalnih 12 bodova, je večerašnjom pobedom Pro Reka stekao nedostižnu prednost nad trećeplasiranom Brešom (tri boda) i četvrtoplasiranom Oradeom (bez osvojenog boda).
Najefikasniji u ekipi Pro Reka u večerašnjem meču bio je Alvaro Granados sa pet golova.
U ekipi Breše najefikasniji je bio Mateo Giri sa tri pogotka.
Na dva kola do kraja prve faze takmičenja, Radnički će se sa drugoplasiranim Pro Rekom, koji ima devet bodova, boriti za prvo mesto u Grupi B.
(Beta)
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