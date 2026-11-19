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U međuvremenu, dva dana pre večeri, došlo je i do jedne promene, te ćemo umesto sedam, koliko je trebalo da gledamo, ipak gledati šest mečeva.

Naime, planirani okršaj jednog od najboljih srpskih boksera - Jovana Nikolića (9-0-0) i Emilijana Ezekjela Pukete (19-12-1) se ipak neće održati.

Razlog za to je problem argentinskog boksera, koji je administrativne prirode, te on nije u mogućnosti da doputuje u Crnu Goru po planiranom programu.

1/7 Vidi galeriju Jovan Nikolić Foto: BSS, EMIJO

Samim tim, u Budvi ćemo na kraju ipak gledati ukupno šest odličnih mečeva.

Podsećanja radi, Milorad Žižić (17-2-0) će u glavnoj borbi večeri, u meču za WBO Inter-Continental pojas ući u ring protiv Huana Narvaeza (13-1-0). Uz to, videćemo i nove nastupe Vladimira Mirončikova (8-1-0), Almira Memića (7-0-0), Marka Marića (9-1-0), Petra Baletića (7-0-0) i ostalih.

Ulaznice za spektakl u Budvi su uveliko u prodaji putem platforme etiketing.me, po ceni od deset evra. Za sve one, koji ipak nisu u mogućnosti da se nađu u Budvi, obezbeđen je i direktan TV prenos putem kanala Arena Fight, dok će i ljubitelji boksa u Ruskoj Federaciji moći da prate događaj putem platforme RuTube.

Balkan Boxing 14 - spisak mečeva: Milorad Žižić (Crna Gora) 17:2:0 (11 nokauta) – Huan Narvaez (Kolumbija) 13:1:0 (13 nokauta) – WBO Interkontinentalna titula u super srednjoj kategoriji, 10 rundi

Vladimir Mirončikov (Srbija/Rusija) 8:1:0 (6 nokauta) – Adađo Mekdonald (Francuska) 10:2:0 (7 nokauta)

Almir Memić (Srbija) 7:0:0 (3 nokauta) – Šalva Gučmazovi (Gruzija) 7:7:2 (6 nokauta) – Super srednja kategorija, 6 rundi

Marko Marić (Srbija) 9:1:0 (6 nokauta) – Nestor Adrijan Maidana (Argentina) 12:21:1 (7 nokauta) – Super velter kategorija, 6 rundi

Petar Baletić (Crna Gora) 7:0:0 (7 nokauta) – Josip Pehar (Hrvatska) 11:9:0 (1 nokaut) – Kruzer kategorija, 4 runde

Neo Vis Jamegar (Švedska) 5:0:0 (5 nokauta) – Jozef Ajtai (Mađarska) 22:42:0 (14 nokauta) – Pero kategorija, 6 rundi

Bonus video: