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Lens Strol, vozač Formula 1 tima Aston Martina ima novu devojku.

Posle trke u Majamiju Lens Strol je počeo da objavluje fotografije sa Izraelkom Jael Šelbijom i tako potvrdio glasine da su zajedno.

Lens Strol i Jael Šelbija na Formula 1 trci za Veliku nagradu Singapura Foto: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia

Tatin sin

Lens Strol (28) jedan je od najkontroverznijih vozača Formule 1, kada je reč o pitanju koliko je zaista zaslužio mesto u elitnom automobilskom takmičenju, a koliko mu je pomoglo ogromno bogatstvo njegovog oca.

Njegov otac Lorens Strol, jedan je od najbogatijih ljudi u svetu automobilizma. Da bi učinio sinu ovaj Kanađanin kupio je tim i tako obezbedio mesto svom nasledniku u "najvećem svetskom cirkusu". Ali priča nije sasvim jednostavna. Lens Strol je od malih nogu imao vrhunske uslove, ali je u mlađim kategorijama ostvarivao i rezultate koji pokazuju da nije bio samo vozač sa bogatim ocem.

1/7 Vidi galeriju Lens Strol Foto: Printskrin/Instagram

Relativno uspešna karijera

Lens Strol imao je zapažene rezultate u kartingu koji je vozio od svoje četvrte godine. Bio je šampion italijanske Formule 4 2014. godine, sa sedam pobeda, 13 podijuma i pet pol-pozicija. Najbolji je bio i u Tojota seriji godinu dana jasnije, a 2016. postao je prvak evropske Formule 3.

Od 2017. godine vozi u Formuli 1, a od 2021. je član tima Aston Martin. Najveći uspesi Lensa Strola u Formuli 1 su treća mesta u Azerbejdžanu (2017), Italiji i Bahreinu 2020, te iste godine osvojena pol pozicija u Turskoj. Ove sezone Kanađanin se nalazi na korak do negativnog rekorda Formule 1. Vozač Aston Martina odustao je i na Velikoj nagradi Sao Paula, što mu je bio čak 13. odustajanje u 20 trka ove sezone.

Lorens Strol i Lens Strol u padoku ekipe Aston Martin Foto: Hoch Zwei / Zuma Press / Profimedia

Tata se obogatio u modi

Tata Lorens Strol bogatstvo je stekao u modnoj industriji. Sa poslovnim partnerom Silasom Čouom ulagao je u modne brendove, među kojima su "Tommy Hilfiger" i "Michael Kors". Njihova poslovna strategija donela mu je ogromnu zaradu, naročito nakon izlaska kompanije "Michael Kors" na berzu. Prema proceni magazina Forbes od 18. novembra 2026, njegovo bogatstvo iznosi oko 3,7 milijardi dolara.

No, vratimo se ljubavi Lensa Strola i Jael Šelbije Koen. Rođena je u Izraelu, a ova 24-godišnja manekenka i glumica postala je svetski poznata 2021. godine kada je dospela na vrh prestižne liste "TC Candlera" - 100 najlepših lica godine. Njena karijera započela je gotovo slučajno.

1/12 Vidi galeriju Jael Šelbija Foto: Printskrin/Instagram

Uspešna Izraelka

U jednom intervjuu otkrila je kako su joj prijatelji, dok je imala 16 godina, napravili Instagram profil protiv njene volje. Fotografije je primetio lokalni fotograf i pozvao je na snimanje, a ostalo je istorija.

Šelbija je počela da radi za brendove u vlasništvu sestara Kim Kardašijan i Kajl Džener, a pojavila se i uz Lionela Mesija u reklami za jedan mobilni telefon. Danas je na Instagramu prati 1,4 miliona ljudi. Odslužila je i obavezni vojni rok u izraelskom vazduhoplovstvu.

Lens Strol i Jael Šelbija uživaju zajedno Foto: Printskrin/Instagram

Veze i vezice

Pre veze sa Lensom Strolom, Jael Šelbija imala je nekoliko ljubavi koje su privlačile veliku pažnju javnosti. Tri godine bila je sa Brendonom Korfom, unukom milijardera Samnera Redstona, bivšeg vlasnika filmske kompanije "Paramount Pictures" i predsednika CBS. Potom je nekoliko meseci bila sa popularnim izraelskim pevačem Omerom Adamom.

I Lens Strol imao je nekoliko interesantnih emotivnih veza. Sara Paljaroli italijanska manekenka i influenserka bila je jedna od njegovih poznatijih partnerki. Bili su zajedno od 2020. do 2022. Kanadska manekenka Marilu Belanže bila je Strolova velika ljubav tokom 2023. i 2024. godine.