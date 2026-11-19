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Konačno lepe vesti za srpsku žensku odbojku, a tiču se Katarine Dangubić.

Posle teške povrede kolena, zbog koje je mesecima bila odvojena od terena Katarina Dangubić počela je da trenira.

Katarina Dangubić u dresu turskog Vakifbanka Foto: Yagiz Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Katarina Dangubić pojavila se na treningu turskog kluba Vakifbank, a medijska služba tog kluba odmah je objavila video i fotografski materijal, koji je obradovao sve ljubitelje odbojke.

- Danas smo na treningu imali jedno poznato lice - napisali su na instagramu ljudi iz Vakifbanka, uz žuto i crno srce.

Da podsetimo, Katarina Dangubić je na završnom turniru Lige šampiona doživela tešku povredu prednjeg ukrštenog ligamenta kolena, zbog koje je morala na operaciju, a potom je usledio dug i zahtevan proces rehabilitacije.

Povreda se dogodila 2. maja 2026. godine, u polufinalu završnog turnira Lige šampiona, u utakmici između Vakifbanka iz Istanbula i italijanskog Koneljana. Turski tim gubio je sa 0:2 u setovima, ali je uspeo da napravi veliki preokret i pobedi sa 3:2. Dangubićeva je imala važnu ulogu u tom preokretu.

1/4 Vidi galeriju Odbojkašica Vakifbanka i reprezentacije Srbije - Katarina Dangubić Foto: Beyza Comert / AFP / Profimedia, EVREN KALINBACAK / Alamy / Profimedia, Yagiz Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, tokom četvrtog seta, posle napada i nezgodnog doskoka, Katarina Dangubić povredila je levo koleno. Odmah je bilo jasno da je situacija ozbiljna: nije mogla da nastavi meč, a sa terena su je izneli članovi stručnog štaba. Zbog povrede nije mogla da igra finale, iako je Vakifbank na kraju osvojio trofej.

Srpska smečerka nastavlja period oporavka, a biće joj potrebno još nekoliko meseci kako bi se maksimalno spremna i zdrava vratila na teren. Na treningu su joj društvo pravile zemljakinje Tijana Bošković i Aleksandra Jegdić, takođe srpske reprezentativke.

1/14 Vidi galeriju Katarina Dangubić Katarina Lazović Foto: Printskrin/Instagram

Katarina Dangubić zbog povrede kolena propustila je Evropsko prvenstvo, održano od 21. avgusta do 6. septembra. Povreda ju je udaljila od početka nove klupske sezone. Što se tiče njenog potpunog oporavka, odbojkašice se posle rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta obično na teren vrate između devet i 12 meseci. Taj period može da traje i duže, naročito kada postoji dodatno oštećenje ligamenata.

Katarina Dangubić sa reprezentacijom Srbije bila je evropski (2019) i svetski šampion (2022). Sa Šampionata Evrope ima i još dva srebra (2021, 2023).