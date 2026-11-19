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Nekadašnji telohranitelj legendarnog Mihaela Šumahera, kao i fudbalera Zlatana Ibrahimovića, rumunski državljanin, Kristijan Anhelijuk uhapšen je zbog sumnje da je zaradio velike sume novca na osnovu lažnih dokumenata i diploma.

1/30 Vidi galeriju Mihael Šumaher Foto: MARCUS BRANDT / AFP / Profimedia, ROLAND WEIHRAUCH / AFP / Profimedia, A3397 Gero Breloer / DPA / Profimedia

Anhelijuk je osim toga je optužen da je na osnovu toga dobio i posao u rumunskom Parlamentu, odnosno Skupšitni.

Zbog svoje snage i veličine ubrzo je postao i telohranitelj Zlatana Ibrahimovića, kao i Mihaela Šumahera.

"Gazda je došao i rekao mi - Nisi više na odmoru, sada ćeš raditi za Šumahera, posebno tokom trke u Monci. Svuda smo išli sa njim. Bukvalno smo bili njegova senka", rekao je jednom prilikom Kristijan Anhelijuk.

Međutim, od 2020. godine je Anhelijuk krenuo da se bavi kriminalnim aktivnostima i počeo je da prodaje lažna dokumenta - od ličnih karti, preko pasoša, državljanstava, uverenja o rođenju i smrti.

Tvrdio je da ima veze sa državnim službama i obećavao im da preko njih mogu da dobiju sve papire. Uglavnom je sarađivao sa državljanima Ukrajine po tom pitanju. Potom je prešao na posao u Skupštini Rumunije 2024. godine. Sve to je trajalo oko tri meseca, nakon čega je uhvaćen.

Kristijan Anhelijuk je tako zaradio na hiljade dolara od ljudi kojima je obećao da će ih zaposliti u bolnici "Radauci". Međutim, na kraju je završio iza rešetaka.