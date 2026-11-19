Partizan posle četiri odigrana kola ima jednu pobedu i tri poraza i trenutno je treći na tabeli sa tri boda
EVROKUP
DUBROVČANI SLAVILI U BEOGRADU: Vaterpolisti Partizana izgubili od Juga u Evrokupu
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Vaterpolisti Partizana izgubili su u Beogradu od Juga iz Dubrovnika sa 6:8 (1:2, 1:3, 1:2, 3:1), u utakmici četvrtog kola Grupe D Evrokupa.
Najbolji u redovima Partizana bili su Filip Janković i Vasilije Pakaški sa po dva postignuta gola. Po dva gola su za Jug postigli Vlaho Pavlić, Erik Molnar, Marko Žuvela.
Partizan posle četiri odigrana kola ima jednu pobedu i tri poraza i trenutno je treći na tabeli sa tri boda, dok je Jug i dalje neporažen i lider je grupe sa 12 bodova.
Vaterpolisti Partizana u narednom kolu gostujU Pej d'Eksu, dok će Jug dočekati Strazbur.
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