Slušaj vest

U prostorijama Srpskog vaterpolo saveza danas je održan žreb za polufinale Kupa Srbije u konkurenciji vaterpolista i vaterpolistkinja. Završni turnir odigraće se 27. i 28. novembra u Sportskom centru „Futog“.

U prvom polufinalu, u petak, 27. novembra, od 18.30 sastaće se kragujevački Radnički i valjevski Valis. Nikola Tomašević istakao je da Radnički i ove godine ima najveće ambicije, ali je podsetio da su Kragujevčani ranije umeli da ispadnu u polufinalu i kada su bili favoriti. Zato, kako je naglasio, protiv Valisa nema mesta opuštanju.

– Valis je već ostvario svoj istorijski uspeh samim plasmanom na fajnal-for. Probaćemo da pružimo što jači otpor. Dolazimo u festivalskom raspoloženju, da damo sve od sebe – poručio je Miloš Saković.

U drugom polufinalu od 20.45 igraće Partizan i Novi Beograd. Zoran Mijalkovski istakao je da je cilj Novobeograđana osvajanje Kupa i podsetio da su u dva dosadašnja susreta ove sezone oba tima zabeležila po pobedu.

1/5 Vidi galeriju Održan žreb za polufinale Kupa Srbije u vaterpolu Foto: S. Sandić

– Izuzetno smo zadovoljni što smo na završnom turniru Kupa. To je za nas pomak u odnosu na prošlu godinu – rekao je Milan Aleksić iz Partizana. Prednost je dao Novom Beogradu zbog kvaliteta ekipe i igara u Ligi šampiona, ali veruje da i crno-beli imaju šansu za plasman u finale.

– U polufinalu će biti zanimljiv duel. Očekujemo odbranu titule i osvajanje sedmog trofeja Kupa Srbije – rekla je Isidora Damnjanović iz Vojvodine.

Aleksa Manić istakao je da su Novosađanke već pet-šest godina u vrhu i poručio da će vaterpolistkinje Palilule dati sve od sebe da iznenade branioca trofeja.

U drugom polufinalu od 16.15 sastaće se Crvena zvezda i Partizan. Ivana Ćorović poručila je da će crveno-bele u derbiju pružiti maksimum kako bi prikazale što bolju igru.

– Što se Partizana tiče, ambicije su velike. Zaista ćemo učiniti sve da kroz jednu korektnu i fer sportsku borbu dođemo do finala – rekao je Predrag Vukčević.

Sve četiri polufinalne utakmice gledaoci će moći da prate uživo na Jutjub kanalu „Vodeni sportovi Futog“. Oba finala igraće se u subotu, 28. novembra, uz direktne prenose na Areni sport i RTS 2. Vaterpolistkinje će se za trofej boriti od 17 časova, a vaterpolisti od 20 časova.

BONUS VIDEO: