Slušaj vest

Gledaćemo ukupno šest vrlo zanimljivih okršaja u "Mediteranskom sportskom centru", od čega i meč za WBO Inter-Continental pojas.

U glavnoj borbi večeri, za pomenutu titulu, boriće se jedan od najboljih regionalnih boksera - Milorad Žižić (17-2-0), koji će ukrstiti rukavice sa Huanom Narvaezom (13-1-0).

Sunaslovna borba programa, rezervisana je za Vladimira Mirončikova (8-1-0), koji će se boriti protiv nezgodnog Adađa Mekdonalda (10-2-0) iz Francuske.

Uz to, "Tajson iz Prijepolja" - Almir Memić (7-0-0) ući će u ring protiv Šalve Gučmazovija (7-7-2) iz Gruzije, a videćemo i nove nastupe Marka Marića (9-1-0), Petra Baletića (7-0-0) i drugih.

1/11 Vidi galeriju Almir Memić Foto: BSS, BSS/Aleksandar Stojanović

Tim povodom, u hotelu "Splendid" u Budvi, upriličeno je i zvanično merenje i suočavanje boraca, gde je sve prošlo u mirnom tonu, ali i uz određene tenzije među rivalima.

Naravno, najviše pažnje bilo je usmereno prema glavnoj borbi, gde je Milorad Žižić izmerio tačno 76,2 kilograma, dok se naknadno čekaju i podaci za njegovog rivala iz Kolumbije. Vladimir Mirončikov i Adađo Mekdonald su bili teški skoro tačno u gram. Srpsko-ruski bokser imao je 76 kilograma na vagi, a njegov rival 75,9 kilograma.

Almir Memić stao je na 75,9 kilograma na vagi, naspram Šalve Gučmazovija iz Gruzije, koji se zaustavio na 700 grama više, odnosno 76,6 kilograma.

Petar Baletić iz Crne Gore u kruzer kategoriji meri 91,5 kilograma, dok je Josip Pehar na 92,8 kilograma. Očekuje se dosta i od Marka Marića, koji je pred novu borbu merio ravno 70 kilograma, dok je njegov rival Nestor Adrijan Maidana iz Argentine imao 66,5 kilograma.

Tu su i borbe Nea Visa Jamegara i Jozefa Ajtaija, kao i Arnela Hucića iz Bosne i Hercegovine i Branislava Malenice iz Hrvatske. Oni su imali 81, odnosno 81,1 kilograma.

Sve događaje možete ispratiti u petak od 18.00 časova na kanalu TV Arena Fight u regionu, kao i na platformi RuTube u Ruskoj Federaciji. Dostupne su i ulaznice za događaj Balkan Boxing 14 putem platforme Etiketing.me po ceni od 10 evra, a sav prihod će biti prosleđen u humanitarne svrhe.

Balkan Boxing 14 - spisak mečeva i merenje: Milorad Žižić (Crna Gora) 17:2:0 (11 nokauta) /76,2kg/ – Huan Narvaez (Kolumbija) 13:1:0 (13 nokauta) /naknadno/ – WBO Interkontinentalna titula u super srednjoj kategoriji, 10 rundi

Vladimir Mirončikov (Srbija/Rusija) 8:1:0 (6 nokauta) /76,0kg/ – Adađo Mekdonald (Francuska) 10:2:0 (7 nokauta) /75,9kg/

Almir Memić (Srbija) 7:0:0 (3 nokauta) /75,9kg/ – Šalva Gučmazovi (Gruzija) 7:7:2 (6 nokauta) /76,6kg/ – Super srednja kategorija, 6 rundi

Marko Marić (Srbija) 9:1:0 (6 nokauta) /70,0kg/ – Nestor Adrijan Maidana (Argentina) 12:21:1 (7 nokauta) /66,5kg/ – Super velter kategorija, 6 rundi

Petar Baletić (Crna Gora) 7:0:0 (7 nokauta) /91,5kg/ – Josip Pehar (Hrvatska) 11:9:0 (1 nokaut) /92,8kg/ – Kruzer kategorija, 4 runde

Neo Vis Jamegar (Švedska) 5:0:0 (5 nokauta) /naknadno/– Jozef Ajtai (Mađarska) 22:42:0 (14 nokauta) /naknadno/ – Pero kategorija, 6 rundi

Arnel Hucić (BiH) 2:14:0 (1 nokaut) /81,0kg/ - Branimir Malenica (Hrvatska) 11:1:0 (10 nokauta) /81,1kg/ - Kruzer kategorija

Bonus video: