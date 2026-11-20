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Ovu vest su objavili britanski mediji.

"Svi su veoma, veoma uzbuđeni. Sada je ostalo još samo da se usaglase i definišu detalji. Radujem se novim motorima, odnosno pogonskim jedinicama, i verujem da će se svi radovati. Ali, mnogo toga još treba uraditi u cilju razvoja sporta. FIA (Međunarodna automobilska federacija) i Formula 1 rade odličan posao na tom polju", rekao je šef Meklarena Zek Braun uoči trke za Veliku nagradu Las Vegasa, preneo je "BBC".

1/7 Vidi galeriju Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Prema informacijama koje je BBC objavio u oktobru, novi pogonski agregati imaće 2,1 litarski V8 turbo motor, uz manji udeo električne energije nego ove sezone.

Električni deo pogonske jedinice imaće maksimalnu snagu od 200 kilovata (kW), u odnosu na sadašnjih 350 kW. Međutim, samo polovina te snage biće dostupna tokom cele trke, dok će se preostalih 100 kW koristiti isključivo u režimu preticanja.

Jedan od ključnih ciljeva novih pravila biće rešavanje problema sa nedostatkom električne snage, na koji su se vozači žalili tokom ove sezone, ističući da takav sistem onemogućava "pravo" trkanje.

V8 motori koristili su se u Formuli 1 u periodu od 2006. do 2013. godine.

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