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Olimpijski šampion Davor Štefanek, evropski prvak Aleksandar Kukolj i ambasador Japana Nj.e.g Naohiro Cucumi među učesnicima prvog Budo dana na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu 19. novembra 2026. godine pretvorio se u pravi dođo. Budo dan, praznik japanskih borilačkih veština - džudoa, karatea, aikidoa i kendoa - okupio je veliki broj studenata, sportista, trenera i ljubitelja japanske kulture u atmosferi punoj energije, poštovanja i dobrog raspoloženja.

Manifestaciju su zajednički organizovali Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Ambasada Japana u Republici Srbiji i Udruženje srpsko-japanskog prijateljstva „Hanami”, uz podršku Sportskog saveza Srbije.

Reč budo znači „put borilačkih veština” - put na kojem se, pored tehnike, uče poštovanje, disciplina i samokontrola.

Upravo te vrednosti povezale su na jednoj bini vrhunske sportiste, naučnike i diplomate.

Šampioni u amfiteatru

Panel u Velikom amfiteatru otvorila je domaćin, dekan Fakulteta prof. dr Sanja Mandarić, a publici se obratio i ataše za kulturu Ambasade Japana g. Juićiro Omori. Posebnu pažnju privukao je predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek, olimpijski šampion iz Rija i svetski prvak u rvanju.

1/18 Vidi galeriju Budo dan u Beogradu Foto: Mihajlo Miki Antić

O svojim veštinama govorili su ljudi koji ih žive: Aleksandar Kukolj, evropski prvak, osvajač srebra na Svetskom prvenstvu, pobednik Grand slema u Tokiju i trostruki olimpijac; prof. dr Miloš Mudrić, profesor Fakulteta, naučnik i trener vrhunskih karatista; Andrej Drmanović iz Kendo saveza Srbije, član juniorske reprezentacije koja je osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u kendou; i Mirko Jovandić iz Aikido saveza Srbije, prvi nosilac crnog pojasa u aikidu. Dr Marija Anđelković, lekar medicine sporta, dugogodišnja saradnica Antidoping agencije Republike Srbije, osnivač Centra za sportsku ishranu i suplementaciju i prvi sportski nutricionista u Srbiji sa diplomom Međunarodnog olimpijskog komiteta, otkrila je kako pravilna ishrana pomaže borcima da budu još bolji.

Razgovor je vodila Adrijana Barši, bivša studentkinja Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i predsednica Udruženja „Hanami”, generalna sekretarka Kendo saveza Srbije i osvajačica bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u japanskom mačevanju u Tokiju 2015. godine.

Himne, aplauzi i majstorstvo na tatamiju

Praktični deo u sali Fakulteta svečano je otvorio Hor Osme beogradske gimnazije izvođenjem himni Japana i Srbije. Prisutne su pozdravili dekan Mandarić, predsednik SSS Davor Štefanek i ambasador Japana u Republici Srbiji Nj. e. g. Naohiro Cucumi.

Vrhunac dana bile su demonstracije borilačkih veština. Kendo, „put mača“, predstavio se borbama bambusovim mačevima (šinai) u tradicionalnoj zaštitnoj opremi, uz snažne povike koji odražavaju borbeni duh samuraja. Džudo, „nežni put“ koji je osnovao Džigoro Kano i koji je danas olimpijski sport, pokazao je kako se snaga protivnika koristi protiv njega kroz atraktivna bacanja. Karate, veština „prazne ruke“ sa Okinave, publiku je oduševio preciznošću kata i brzinom borbi. Aikido, koji je stvorio Morihei Uešiba, predstavio je elegantne tehnike zasnovane na harmoniji i preusmeravanju napada, bez takmičenja i grube sile. Sport čanbara, moderna veština nastala sedamdesetih godina u Japanu, pokazala je dinamične mečeve mekim mačevima koji su potpuno bezbedni za sve uzraste. Posle demonstracija posetioci su od gledalaca postali učesnici. Na radionicama su svi zainteresovani probali osnovne tehnike svake veštine i uverili se da su budo veštine otvorene za sve, bez obzira na uzrast i prethodno iskustvo.

Predsednik Sportskog saveza Srbije poručio je:

Budo dan Foto: Mihajlo Miki Antić

- Granski sportski savezi su temelj razvoja svakog sporta. Iza svakog uspešnog sporta stoje ljudi koji rade, stvaraju uslove za treniranje, okupljaju mlade i prenose znanje na nove generacije. Zato je podrška Sportskog saveza Srbije granskim savezima jedan od naših najvažnijih zadataka. Verujemo da se samo kroz dobru saradnju, međusobno razumevanje i zajedničko delovanje mogu stvarati bolji uslovi za razvoj sporta. Naša uloga je da budemo partner granskim savezima, da podržimo njihove inicijative i pomognemo da svaki sport dobije prostor i priliku za dalji napredak. To posebno dolazi do izražaja kada govorimo o japanskim borilačkim veštinama, džudou, karateu, aikidu i kendou. To nisu samo sportovi i fizičke veštine. To su i škole života. One nas uče disciplini, poštovanju, samokontroli, istrajnosti i odgovornosti. Uče nas da je važno kako pobeđujemo, ali i kako prihvatamo poraz, kako poštujemo protivnika i kako se odnosimo prema drugima. Upravo je zadatak granskih saveza da te vrednosti čuvaju i prenose na nove generacije. A zajednički zadatak svih nas jeste da im u tome pružimo podršku i da što većem broju dece i mladih omogućimo da upoznaju sport i sve ono što on donosi – rekao je Štefanek.