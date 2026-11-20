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Najbolji bokseri našeg podneblja okupiće se u Mediteranskom sportskom centru, gde ćemo gledati zaista sjajne borbe od samog početka programa, pa sve do one glavne za WBO Inter-Continental pojas.

Za njega će se boriti domaći, crnogorski bokser, Milorad Žižić (17-2-0), kojem će protivnik biti jako nezgodni Huan Narvarez (13-1-0) u okviru super srednje kategorije u 10 rundi.

Očekuje nas dosta vatre i u dvoboju Vladimira Mirončikova, srpsko-ruskog boksera, kojem će protivnik biti Adađo Mekdonald iz Francuske. Ništa manje zanimljivo neće biti gledati ni Almira Memića, koji traži osmu pobedu u super srednjoj kategoriji protiv Šalve Gučmazovija iz Gruzije.

Marko Marić će želeti da dođe do svoje desete pobede u profi boksu protiv Nesotra Adrijana Maidane iz Argentine u super velter, a Petar Baletić do osme u okršaju sa Josipom Peharom iz Hrvatske u kruzer kategoriji.

Program kompletiraju zanimljivi okršaji između Nea Visa Jamegara iz Švedske i Jozefa Ajtaija iz Mađarske u pero kategoriji, odnosno Arnela Hucića iz BiH i Branimira Malenice iz Hrvatske u kruzer kategoriji.

Ono što sve zasigurno zanima jeste način na koji mogu ispratiti spektakularni Balkan Boxing događaj iz Budve. Već od 18.00 časova, svi u regionu moći će da gledaju sve uživo na kanalu TV Arena Fight.

Međutim, to nije sve! Događaj je omogućen i na platformi RuTube za sve korisnike u Ruskoj Federaciji, a pristup je omogućen i širom planete. Događaju možete pristupiti putem sledećeg linka.

Sve najzanimljivije detalje pratite i putem društvenih mreža Balkan Boxinga.

Balkan Boxing 14 - spisak mečeva: Milorad Žižić (Crna Gora) 17:2:0 (11 nokauta) – Huan Narvaez (Kolumbija) 13:1:0 (13 nokauta) – WBO Interkontinentalna titula u super srednjoj kategoriji, 10 rundi Vladimir Mirončikov (Srbija/Rusija) 8:1:0 (6 nokauta) – Adađo Mekdonald (Francuska) 10:2:0 (7 nokauta) Almir Memić (Srbija) 7:0:0 (3 nokauta) – Šalva Gučmazovi (Gruzija) 7:7:2 (6 nokauta) – Super srednja kategorija, 6 rundi Marko Marić (Srbija) 9:1:0 (6 nokauta) – Nestor Adrijan Maidana (Argentina) 12:21:1 (7 nokauta) – Super velter kategorija, 6 rundi Petar Baletić (Crna Gora) 7:0:0 (7 nokauta) – Josip Pehar (Hrvatska) 11:9:0 (1 nokaut) – Kruzer kategorija, 4 runde Neo Vis Jamegar (Švedska) 5:0:0 (5 nokauta) – Jozef Ajtai (Mađarska) 22:42:0 (14 nokauta) – Pero kategorija, 6 rundi Arnel Hucić (BiH) 2:14:0 (1 nokaut) - Branimir Malenica (Hrvatska) 11:1:0 (10 nokauta) - Kruzer kategorija

Bonus video: