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Andrić, članica Novosadskog džudo kluba, pobedila je u finalu Crnogorku Andrijanu Šutović, koju je pobedila i u februaru, u Sarajevu.

Aleksandra Andrić je do finala stigla serijom pobeda za ukupno manje od pet minuta provedenih na tatamiju, a turnir je otvorila najbržim iponom dana, savladavši Talen Hader iz Jordana za svega devet sekundi.

Posle Jordanke naredna protivnica bila je Keti Robakidze iz Gruzije koju je savladala iponom za minut i 45 sekundi. Potom je pala i Poljakina Diana Benkova (ipon 23 sekunde), a u četvrtfinalu i Jana Cvjetko iz Hrvatske (ipon 1:51 minuta). U polufinalu Aleksandra je savladala Ruskinju Anu Gadomskaju (ipon posle 47 sekundi).

Ovim zlatom osamnaestogodišnja Novosađanka objedinila je svetske krune u mlađim kategorijama, s obzirom na to da je 2023. godine u Zagrebu bila i kadetska prvakinja Evrope, ali i planete.

Andrić se već dokazala i u seniorskoj konkurenciji, gde u svojoj kolekciji između ostalih ima evropsku bronzu iz Podgorice, srebro sa Mediteranskih igara u Tarantu, bronze sa Gran pri turnira u Kini i Zagrebu, kao i peto mesto sa nedavnog Svetskog seniorskog prvenstva u Bakuu i peto mesto sa nedavno završenog Evropskog miks prvenstva u Beogradu.

U subotu, poslednjeg takmičarskog dana SP, na tatami izlati Boris Rutović (do 90 kg). Rutović je slobodan u prvom kolu i u narednom će se boriti protiv pobednika meča između Mađara Bulčua Pintera i Gruzina Iraklija Kavtarašvilija.

(Tanjug)